Ushtria e Tajvanit në gjendje alarmi

Në përgjigje të kërcënimeve verbale dhe manovrave ushtarake nga Republika Popullore e Kinës ushtria e Tajvanit ka rritur gatishmërinë e saj luftarake. Siç raportoi agjencia e lajmeve CNA urdhri për gjendjen e gatishmërisë vlen deri të enjten në mesditë. Sidoqoftë sistemi i alarmit, i cili ka dy faza, nuk është ende në nivelin "urgjent", por ende në "gatishmërinë normale operacionale", njoftoi Taipeu zyrtar.

Ministria e Jashtme në Pekin kërcënon sërish

Udhëheqja kineze i kërcënuar përsëri Shtetet e Bashkuara me pasoja nëse politikania e lartë Nancy Pelosi viziton Tajvanin. "Pala amerikane do të marrë përgjegjësinë dhe do të paguajë çmimin për minimin e interesave të sigurisë sovrane të Kinës”, u tha gazetarëve në Pekin zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Hua Chunying.

Vizita e kryetares së Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së në Taipe do të ishte vizita më e lartë nga SHBA-ja prej dekadash. Pelosi është përfaqësuesja e tretë më e lartë e Shteteve të Bashkuara, pas presidentit amerikan Joe Biden dhe zëvendësit të tij, Kamala Harris.

Edhe Rusia akuzon SHBA-në

Në lidhje me vizitën e kryetares së Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së, Nancy Pelosi, reagoi qartësisht edhe qeveria ruse. Kremlini akuzoi SHBA-në për destabilizim mbarëbotëror. "Uashingtoni po destabilizon botën. Dhe në dekadat e fundit nuk është zgjidhur asnjë konflikt i vetëm, por janë provokuar shumë syresh," shkroi zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Moskës Maria Zakharova në shërbimin online Telegram.

Pelosi fluturoi këtë të martë nga Singapori në Malajzi. Sikurse njoftoi agjencia shtetërore e lajmeve Bernama avioni i saj u ul në bazën e Forcave Ajrore Subang pranë kryeqytetit Kuala Lumpur. 82-vjeçarja do të takohet me kryeministrin Ismail Sabri Yakoob.

Japonia dhe Koreja e Jugut janë stacionet e tjera të parashikuara për udhëtimin e Nancy Pelosit në Azi. Tajvani nuk përmendet në programin e saj zyrtar, megjithatë demokratja amerikane ka kohë që planifikon të vizitojë Tajvanin për të shprehur mbështetje kundër kërcënimeve nga Kina.