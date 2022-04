Ukrainë: Presidentja e Parlamentit të BE-së viziton Kievin

Presidentja e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola, u takua me Presidentin e Ukrainës Zelenski në kuadër të vizitës së saj të papritur në Kiev. Metsola u zotua se Bashkimi Evropian do të rrisë ndihmën e tij për Ukrainën.

Metsola ndodhet në Kiev për të treguar mbështetjen e BE-së për Ukrainën. Zëdhënësi i saj tha se për arsye sigurie për vizitën nuk do të jepen mjaft detaje.

Pas mbërritjes në Kiev Presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola shkroi në Twitter: "Jam në Kiev për të dhënë një mesazh shprese".

Në një deklaratë pas takimit me kryetarin e parlamentit të Ukrainës, Ruslan Stefancuk, ajo tha se BE-ja "do t'ju ndihmojë të rindërtoni qytetet dhe qytezat tuaja pasi të përfundojë kjo luftë e paligjshme, e paprovokuar dhe e panevojshme".

BE: Ndihma humanitare dhe ushtarake për Ukrainën

Ajo shtoi se ndihmat humanitare dhe ushtarake të BE-së për Ukrainën do të shtohen dhe tha se BE-ja "do të kujdeset për familjet tuaja që janë detyruar të ikin".

Politikania malteze është zyrtarja e parë e lartë e BE-së që viziton Ukrainën pas pushtimit nga Rusia.

Mateusz Morawiecki, Jaroslaw Kaczynski, Petr Fiala, Janez Jansa, Volodymyr Zelenski

Në mes të muajit mars në Kiev ishin për vizitë kryeministri polak Mateusz Morawiecki, së bashku me homologët e tij çekë dhe sllovenë, Petr Fiala dhe Janez Jansa. Ata u takuan me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenski dhe kryeministrin Denys Shmyhal për të demonstruar solidaritetin e tyre me Ukrainën.