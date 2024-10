AfD nominon Alice Weidel si kandidate për kancelare

Ajo i përket një pakice shumë të vogël: Alice Weidel është një nga nëntë femrat në grupin parlamentar të Alternativës për Gjermaninë (AfD). Pjesa tjetër: 69 burra. Përqindja e femrave: 11.5 për qind. Askund tjetër nuk është norma e grave në një grup parlamentar kaq e ulët. Ajo shtrihet midis 25.4 për qind (CDU/CSU) deri në 59.3 për qind (të Gjelbërit).

Politikisht, Weidel është një sulmuese e rreptë brenda AfD-së të dominuar nga meshkujt: me Tino Chrupalla, ajo ndan kryesinë e partisë dhe të grupit parlamentar. Nga këndvështrimi i AfD-së, rezultati në zgjedhjet e fundit ishte zhgënjyes: 10.3 për qind krahasuar me 12.6 për qind në 2017.

Alice Weidel e rrethuar nga shumë meshkuj në partinë e saj Fotografi: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Rezultate rekord në zgjedhjet e landeve lindore

Por që atëherë kjo parti njeh pothuajse vetëm një drejtim: ngritjen. Në zgjedhjet e landeve, AfD së fundmi arriti rezultate midis 18.4 përqind (Hesen) dhe 32.8 përqind (Tyringi). Në sondazhet e nivelit federal në Gjermaninë, partia AfD, të cilën Zyra Federale për Mbrojtjen e Kushtetutës (BfV) e klasifikon si një rast i dyshuar ekstremist i djathtë, arrin vlera prej rreth 20 për qind.

Suksesi në të gjitha nivelet politike e ka bërë tani AfD-në të emërojë edhe një kandidate për kancelare gjermane për zgjedhjet federale që pritet të mbahen në shtator 2025: Alice Weidel. 45-vjeçarja do të zgjidhet zyrtarisht kandidate në kongresin e partisë në mars. Megjithatë, ekonomistja e doktoruar nuk ka asnjë shans të bëhet kryeministre e Gjermanisë. Edhe nëse AfD do të fitonte më së shumti vota, kjo parti nuk do të gjejë asnjë partner që do të bënte koalicion me të.

Modeli i kandidates së AfD: Margaret Thatcher

Alice Weidel mund vetëm të ëndërrojë të ndjekë gjurmët e modeles së saj: Margaret Thatcher. "Më bën përshtypje biografia e saj, një grua që noton kundër rrymave, madje edhe kur janë të pakëndshme”, tha kryetarja e AfD në një intervistë për gazetën "Bild” në lidhje me kryeministren britanike, e cili ishte në detyrë nga viti 1979 deri në vitin 1990.

Pseudonimi i Thatcher ishte "Zonja e Hekurt" sepse ajo i qëndroi besnike kursit të saj, pavarësisht kundërshtimeve. Kredoja e saj është: taksa të ulëta, më pak subvencione shtetërore, privatizim. Një kurs që korrespondon me idetë e këshilltarëve të Weidel. "Thatcher mori Britaninë kur vendi ishte në rënie ekonomike dhe e ktheu atë në rrugën e duhur."

Timo Chrupalla dhe Alice Weidel Fotografi: DW

"Ne po përpiqemi të reformojmë BE-në”

Kur Weidel iu bashkua AfD-së, e cila ishte themeluar disa muaj më parë, në vitin 2013, programi ishte një parti euroskeptike dhe liberale kombëtare. Nga këndvështrimi i saj, asgjë nuk ka ndryshuar as sot: "Ne po përpiqemi të reformojmë BE-në”, tha ajo për gazetën "Welt am Sonntag” në gusht. Nëse një reformë e Bashkimit Evropian dështon, atëherë çdo vendi duhet t'i jepet mundësia të votojë në një referendum nëse do të mbetet në BE.

Në të njëjtën intervistë, Weidel nuk dëshiron të dijë asgjë për akuzat se po zhvendoset tepër në të djathtë. Ajo mbron madje edhe përfaqësuesin më të denjë të krahut të djathtë në parti, Björn Höcke. Udhëheqësi i AfD në Tyringi u dënua disa herë për përdorimin publik të parullave naziste. Megjithatë, Weidel pohon: "Elementi shumë provokues është dobësuar tek ai. Ai po bën një punë të shkëlqyer në Tyringi. Më duken qesharake dhe të dyshimta gjyqet penale kundër tij."

Weidel dikur donte të përjashtonte Björn Höcke nga AfD

Kështu flet liderja e AfD-së për një njeri që, sipas një vendimi të gjykatës, mund të quhet "fashist”. Për më tepër: Partia AfD e akuzoi atë se kishte një "ngjashmëri me nacionalsocializmin" në vitin 2017. Kjo është arsyeja pse partia donte ta përjashtonte atë me pëlqimin e Weidel. Por kjo kërkesë dështoi. Weidel e pranon hapur se ajo pëlqen të provokojë. Në vitin 2018, në Bundestag, ajo foli hapur kundër refugjatëve dhe azilkërkuesve si "burra me thikë në duar” ndërsa fëmijët myslimanë i quajti si "vajza me shami”. Për këtë, ajo u qortua publikisht nga kryetari i atëhershëm i Bundestagut, Wolfgang Schäuble.

Alice Weidel dhe Björn Höcke Fotografi: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Drejtuesja e AfD justifikon termin "vajzë me shami”

"Polarizimi është një mjet stilistik për të nisur debate”, arsyetoi ajo fjalët e saj disa ditë më vonë në një intervistë për "Neue Zürcher Zeitung”. Me termin "vajzë me shami” ajo ka dashur të tërheqë vëmendjen se Gjermania ka problem me islamin konservator, i cili, sipas saj, është i papajtueshëm me Kushtetutën.

Alice Weidel, provokatore? Dikush mund të ketë paragjykime brenda AfD edhe për shkak të jetës së saj private? Ajo është në një lidhje me një grua nga Sri Lanka dhe ka dy fëmijë të birësuar, që është larg idealit të AfD-së. Programi i partisë angazhohet për familjen tradicionale si një parim udhëzues: "Në familje, nëna dhe babai marrin përgjegjësi të vazhdueshme dhe të përbashkëta për fëmijët e tyre".

Kandidatja e ardhshme e AfD-së për kancelare, e cila jeton në Gjermani dhe Zvicër, në asnjë mënyrë nuk mishëron botëkuptimin e partisë së saj. Asnjë problem për Alice Weidel, siç tha në vitin 2017: "Mund të ndodhë që disa njerëz të kenë pakënaqësi, por kjo ekziston edhe në parti të tjera”.