Uashingtoni lejon Ukrainën të përdorë minat tokësore

Administrata në largim e SHBA-së i jep ndihmë ushtarake Ukrainës. Pas autorizimit të sulmeve me raketa në territorin rus, është radha e dorëzimit të minave antinjeri, sipas Sekretarit të Mbrojtjes Austin.

Pas raketave me rreze të gjatë veprimi, të prodhuara nga SHBA,Ukraina në të ardhmen do të jetë në gjendje të përdorë minat antinjeri të furnizuara nga SHBA për të luftuar trupat ruse. Arsyeja e këtij ndryshimi në pozicionin amerikan është evolucioni i taktikave të ushtrisë ruse, tha sekretari amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin.

Ukraina duhet ndihmuar që të ndalojë avancimin e trupave ruse në terren. Minat tokësore të vëna në dispozicion nga SHBA mund të kontrollosh kur aktivizohen dhe shpërthejnë, vazhdoi Austin. Prandaj, në fund të fundit, ato janë shumë më të sigurta se minierat e prodhuara nga vetë Ukraina.

Lloyd Austin dhe Volodimir Zelenski Fotografi: Heiko Becker/REUTERS

Sipas raportimeve të mediave, përdorimi i këtyre minave është i kufizuar në Ukrainën lindore, ku Rusia ka bërë përparim të qëndrueshëm në muajt e fundit. Veç kësaj, ushtria ukrainase tashmë ka premtuar se nuk do t'i vendosë këto mina në zona me popullsi të dendur. SHBA e kanë furnizuar Ukrainën me mina antitank për një kohë të gjatë.

Shumë e diskutueshme ndërkombëtarisht

Përdorimi i minave antinjeri është i ndaluar ndërkombëtarisht. Konventa e Otavës e vitit 1999 ndalon përdorimin, prodhimin dhe transferimin e këtyre armëve. Konventën, megjithatë, nuk e nënshkruan Rusia dhe SHBA. Ukraina e ratifikoi dokumentin në vitin 2005.

Çdo vit, mijëra civilë vdesin nga shpërthimet e minave, shpesh vite pasi ato janë përdorur. Të groposura ose të fshehura në tokë, minat antinjeri shpërthejnë kur u afrohet një qenie njerëzore ose bie në kontakt me to. Sipas të dhënave të OKB-së, Ukraina është "vendi më i minuar në botë" pas gati tre vjetësh luftë.

Ushtria ruse ka instaluar fusha të minuara dendur në periferi të territoreve të pushtuara në Ukrainë. Së bashku me pozicionet e zhvilluara mirë të mbrojtjes dhe masat e tjera mbrojtëse të marra nga rusët, fushat e minuara disa kilometra në thellësi kontribuan në dështimin e një ofensive në shkallë të gjerë ukrainase vitin e kaluar.

Rusia akuzon Perëndimin për përshkallëzim

Bjellorusia, një aleat i ngushtë i Rusisë, dënoi dritën e gjelbër të SHBA-së për operacionin, sipas një raporti të agjencisë së lajmeve RIA. Kremlini nuk është shprehur ende në detaje për këtë temë, por ka akuzuar SHBA se duan të zgjasin luftën në Ukrainë përmes vendimeve të tyre. "Nëse shikojmë tendencat e administratës amerikane në largim, ajo është e vendosur fort për të vazhduar luftën në Ukrainë dhe po bën gjithçka që mundet”, tha zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov.

Sipas raporteve ruse, raketat amerikane ATACMS me rreze të gjatë veprimi u përdorën dje për herë të parë në rajonin kufitar rus të Bryansk. Ministri i Jashtëm Sergei Lavrov më pas kërcënoi se do të reagonte dhe nuk përjashtoi përdorimin e mundshëm të armëve bërthamore ruse.

Volodimir Zelenski Fotografi: Heiko Becker/REUTERS

Ukraina dëshiron të vazhdojë luftën

Ndihma amerikane është thelbësore për mbijetesën e Ukrainës. Në një intervistë për kanalin amerikan Fox News, presidenti ukrainas Volodimir Zelenski pranoi se Ukraina mund ta humbasë luftën nëse ndalohet mbështetja masive e ofruar deri tani nga SHBA. Megjithatë, Ukraina do të vazhdojë luftën. Ukraina ka sigurisht industrinë e saj të mbrojtjes, por prodhimi i saj nuk është i mjaftueshëm, tha Zelenski. "Nuk do të jetë e mjaftueshme për të mbijetuar."

Ukraina druhet se Trumpi – siç paralajmëroi gjatë fushatës zgjedhore – do të reduktojë ose ndalojë plotësisht mbështetjen ushtarake që SHBA i kanë dhënë deri tani. Pak para ndryshimit të mandatit, Biden autorizoi kohët e fundit përdorimin e raketave ATACMS me një rreze veprimi deri në 300 kilometra për sulmet e Ukrainës në territorin rus.

ag