Gara kokë më kokë mes Erdoganit dhe opozitës

Pas mbylljes së qendrave të votimit, në zgjedhjet presidenciale të Turqisë, të dy palët kanë pohuar shumë shpejt se ato kanë fituar zgjedhjet, si presidenti aktual Recep Tajip Erdogan ashtu edhe kundërshtarit të tij. Sipas medias shtetërore, Erdogan është përpara sfiduesit të tij Kemal Kilicdaroglu nga opozita CHP me disa pikë përqindje në numërimin aktual. Agjencia Shtetërore Anadolu publikon fillimisht rezultatet e numërimit në bastionet e Erdoganit. Por opozita menjëherë ka reaguar dhe ka pohuar se të dhënat e Anadolu nuk janë të vërteta dhe se ka fituar kandidati i tyre.

CHP pretendon se Kilicdaroglu është para Presidentit. "Numrat tanë japin një pamje pozitive," tha një zëdhënës. "Ne jemi përpara”, shkroi Kilicdaroglu në Twitter. Kryetari i Bashkisë së Stambollit Ekrem Imamoglu (CHP) i bëri thirrje popullatës që të mos i kushtojë vëmendje shifrave të agjencisë shtetërore të lajmeve Anadolu. Në këmbim, qeveria turke akuzoi opozitën për një "qëndrim diktatorial" gjatë numërimit të votave.

Deri tani flitet për numërimin e rreth 50% të votavepor nuk ka asnjë të dhënë të bindshme se njëri apo tjetri kandidat do t'i fitojë këto zgjedhje. Në rast se asnjëri prej kandidatëve nuk e fiton shumicën absolute, balotazhi pritet të mbahet më 28 maj.

Manipulimet e mundshme

Sipas një organizate kurde, ka pasur "shumë manipulime zgjedhore" gjatë votimit. Për shembull, në shumë vende u raportua se fletët e votimit tashmë ishin vulosur kur ato u shpërndanë, tha Qendra Kurde për Marrëdhëniet me Publikun, Civaka Azad, me seli në Berlin. Në përputhje me rrethanat u shpërndanë edhe shënime të pavlefshme. Për më tepër, disa mijëra njerëz dyshohet se u penguan të votonin duke u emëruar si punonjës të qendrës së votimit pa dijeninë e tyre (...) ose sepse nuk iu dha një fletë votimi sepse emrat e tyre gjoja nuk ishin në lista.

Prania e lartë e ushtrisë dhe policisë - veçanërisht në provincat me shumicë kurde - ishte shumë e dukshme. Sipas vëzhguesve të zgjedhjeve, kjo kontribuoi në frikësimin e ashpër të shoqërisë, shpjegoi Civaka Azad. Imazhet dhe videot e përleshjeve të vogla të dhunshme në qendrat e votimit, kryesisht nga mbështetësit e AKP-së, u shpërndanë në internet. Si përmbledhje, "zgjedhjet e fatit" deri më tani kanë qenë shumë më paqësore sesa frika, tha ai.

Interesimi i madh për zgjedhje

Partia e kundërshtarit të Erdoganit Kiliçdaroglu pret një pjesëmarrje rekord në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale. Kështu tha kryetarja e CHP-së së Stambollit, Canan Kaftancioglu pas mbylljes së qendrave të votimit. Një deklaratë të ngjashme ka bërë edhe kreu i organit zgjedhor YSK, Ahmet Yener. Para qendrave të votimit u krijuan radhë të gjata. Në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale 2018, votuan 86.2 për qind e votuesve me të drejtë vote. Ndërsa në vlerësimet e para për pjesëmarrjen në këto zgjedhje thuhet se mund të kenë votuar mbi 93% e rreth 65 milionë personave me të drejtë vote.

