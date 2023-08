Turizëm cilësor - çfarë kuptohet me këtë ?

Pushuesi ideal duhet të jetë i pasionuar pas kulturës. Është më mirë që ai të mos vijë në kulmin e sezonit, kur vendi turistik është shumë i mbushur me njerëz, por të vijë më herët ose më vonë. Ai duhet të interesohet për vendin dhe njerëzit e tij, të jetë i respektueshëm për mjedisin dhe të dijë të sillet, të mos bëjë zhurmë dhe të mos bëjë pis. Dhe pastaj - shumë e rëndësishme - ai gjithashtu duhet të jetë besnik, domethënë të kthehet vitin e ardhshëm. Vetëkuptohet edhe se ai duhet të shpenzojë sa më shumë para.

Gjithnjë e më shumë destinacione po angazhohen për këta të quajtur turistë cilësorë - të klasës dhe jo të masës. Nuk ka të bëjë më vetëm me tërheqjen e një numri të madh turistësh. "Ne nuk duam më ta masim suksesin e turizmit vetëm në aspektin sasior, por ta plotësojmë atë me synime dhe kritere cilësore”, thuhet në konceptin aktual të turizmit në Berlin.

Arsyeja: Krahasuar me metropolet e tjera, turizmi në kryeqytetin gjerman përjetoi një rritje shumë të fortë në një kohë të shkurtër pas ribashkimit, shpjegon Christian Tänzler nga Visit Berlin, organizata e menaxhimit dhe marketingut të destinacioneve të Berlinit: "Dhe rritja tani mund të shoqërohet me dhimbje në rritje". Demonstrimet e pakënaqësisë lokale kundër turizmit masiv janë shtuar. "Për një kohë të gjatë, bëhej fjalë vetëm për rritjen e numrit të vizitorëve”, thotë Tänzler. "Por nëse turizmi do të jetë i qëndrueshëm, ai mund të bëhet vetëm në harmoni midis mysafirëve dhe banorëve vendas."



Turistët fotografojnë pikën e kontrollit Charlie (Checkpoint Charlie) në Berlin, Gjermani Fotografi: Fabian Sommer/picture alliance/dpa

Në Berlin kërkohen pushues me interes të vërtetë për qytetin

Pra, tani ka një strategji cilësore në Berlin. Synimet e tij janë që të ketë më shumë takime pozitive mes turistëve dhe berlinezëve, që vendasit të përfitojnë më shumë nga shpenzimet e pushuesve dhe që turizmi të mos çojë në çmime më të larta. Gjithashtu, oferta turistike duhet të plotësojë disa standarde minimale dhe gjurma ekologjike e pushuesve duhet të jetë sa më e ulët.

Një seri e tërë masash po kontribuojnë tani për këtë, siç është aplikacioni "Going Local" që Visit Berlin lançoi disa kohë më parë. Pushuesit gjejnë ide për ekskursione larg atraksioneve të njohura turistike. Ideja është kjo: flukset turistike të shpërndahen më mirë në të gjithë qytetin. Fokusi është te vizitorët që janë vërtet të interesuar për Berlinin dhe që duan vërtet të zbulojnë qytetin. "Kjo nuk nënkupton automatikisht shpenzime të larta," thotë Tänzler. Sipas tij, turizmi cilësor nuk do të thotë domosdoshmërisht se pushimet në Berlin do të jenë më të shtrenjta. "Strategjia jonë e cilësisë nuk është një strategji me pesë yje".

Turistët në rrugen Las Ramblas në Barcelonë Fotografi: Nano Calvo/ZumaPress/picture alliance

Barcelona është veçanërisht e prekur nga turizmi masiv. Këtu, turistët në Ramblas

"Do të donim të shpëtonim nga turistët me çantë shpine"

Ndryshe nga Barcelona. Edhe në kryeqytetin katalanas po mendojnë për përmirësimin e cilësisë përballë teprimeve të turizmit masiv. Do të donim të shpëtonim nga ata që rrinë në bujtina të lira dhe më pas festojnë në plazhet e qytetit. Prandaj qëllimisht po angazhohemi për përmirësimin e hoteleve në mënyrë që të rrisim çmimin e ofertës dhe në këtë mënyrë indirekt të luftojmë turizmin e lirë.

Megjithatë, në Majorka shihet se kjo nuk mjafton që të vijnë vetëm turistë cilësorë. Këtu u bënë prej shumë vitesh për të hequr qafe turizmin e pijes, veçanërisht përmes një ofensive cilësore nga hotelierët. Numri i hoteleve me katër dhe pesë yje ka shpërthyer me plotëkuptimin e fjalës. Në fillim të viteve 1980, hotelet me një deri në tre yje përbënin ende 90 për qind të furnizimit në ishull. Sot, ato përbëjnë vetëm 35 për qind. Hotelierët shpresonin të tërhiqnin një klientelë të re më të lartë duke modernizuar objektet e tyre, veçanërisht në Playa de Palma, e cila është shumë e popullarizuar nga gjermanët. Por ndërkohë, përpjekja konsiderohet e dështuar: pavarësisht rritjes së madhe të çmimeve, në rrugën e festave situata është si gjithmonë.

Në Majorka, përmirësimi i hoteleve synohet të tërheqë një klientelë më të pasur. Fotografi: Augst/Eibner-Pressefoto/picture alliance

Turistët ditorë duhet të paguajnë hyrjen

Po mendojmë edhe për turizëm cilësor në Venecia, ku fluksi masiv i turistëve është problem prej vitesh. Sipas një zëdhënësi të administratës së qytetit, kriteri vendimtar është kohëzgjatja e qëndrimit të turistëve. "Ne duam ata që vizitojnë Venecian të jetë në harmoni me shpirtin e saj dhe ritmin e saj unik". Për këtë definitivisht nuk mjafton një ditë. Kjo është arsyeja pse në të ardhmen do të ketë një taksë hyrjeje ditore për turistët që duhet ta paguajnë për vizituar qytetin.

"Cilësia ka një çmim", shpjegon Jürgen Schmude, profesor i ekonomisë së turizmit në Universitetin Ludwig-Maximilian në Mynih. "Nuk mund të mohohet”, thotë ai. "Në shumicën e destinacioneve, cilësia matet me xhiron për pushues”. Në fund të fundit, duke u fokusuar në këtë lloj turizmi, ekziston rreziku që udhëtimi të bëhet një çështje elitare që vetëm grupe të caktuara të popullsisë mund ta përballojnë. Një evolucion i tillë tashmë është pjesërisht i vëzhgueshëm në segmente të caktuara, siç është turizmi i skive. "Jo të gjithë mund të paguajnë më për një pushim të tillë”.

Frekuentimi i muzeve si tregues i cilësisë

Në Berlin, nga ana tjetër, këmbëngulet se cilësia e turistëve nuk mund të njihet ekskluzivisht nga paratë që lënë në qytet. "Kjo nuk është qasja jonë," shpjegon Christian Tänzler nga departamenti i marketingut të qytetit. Si pjesë e monitorimit kulturor, për shembull, ne regjistrojmë edhe sa pushues vizitojnë 160 muzetë e qytetit. Ky numër i lartë është edhe tregues i cilësisë, thotë ai.