Trumpi emëron aleaten Pam Bondi ministre të Drejtësisë

Pas tërheqjes së kandidatit të tij të preferuar, Matt Gaetz, presidenti i zgjedhur i SHBA, Donald Trump, ka emëruar një ish-prokurore si ministre të tij të ardhshme të Drejtësisë. Pam Bondi ka qenë më parë Prokurore e Përgjithshme e Floridës, ndër të tjera. Trumpi fillimisht kishte emëruar kongresmenin Matt Gaetz për këtë detyrë. Por Gaetz u tërhoq të enjten. Ai u kritikua, ndër të tjera, për mungesën e njohurive juridike dhe mungesën e përvojës së mjaftueshme për këtë post.

Seks me të mitur dhe drogë

Mbi të gjitha, kandidatura e Gaetz-it u përmbys nga akuzat se ai kishte kryer marrëdhënie seksuale me një të mitur dhe kishte përdorur drogë. Kandidati 42-vjeçar i ka mohuar gjithmonë të dyja gjërat. Komisioni i Etikës i Dhomës së Përfaqësuesve kishte përgatitur një raport për akuzat, por fillimisht nuk e publikoi atë, pasi Gaetz dha dorëheqjen menjëherë pas emërimit, gjë që zakonisht shoqërohet me një ndërprerje të procedurës.

Matt Gaetz Fotografi: Mandel Ngan/AFP

Megjithatë, disa senatorë republikanë amerikanë vunë në dyshim publikisht nëse Gaetz do të konfirmohej nga Dhoma e Kongresit. Duke pasur parasysh shumicën e ngushtë republikane midis 100 senatorëve, emërimi i ministrit ndoshta do të dështonte me vetëm katër vota kundër grupit të tij parlamentar. Bondi, nga ana tjetër, duhet të ketë shans shumë më të mirë për të marrë mbështetje në Senatin e SHBA.

Riorientim i dikasterit "drejt objektivit të vërtetë"

Ai është "krenar" që shpall ish-prokuroren e përgjithshme të shtetit të Floridës "si ministren e ardhshme të Drejtësisë të SHBA", shpjegoi Trump në rrjetin e tij social Truth Social. Departamenti i Drejtësisë në Uashington është instrumentalizuar kundër tij dhe republikanëve të tjerë për një kohë të gjatë, tha Trump. Kjo tani mori fund. Republikani vazhdoi me fjalët se Bondi do të "rifokusojë dikasterin në qëllimin e tij të vërtetë" për të luftuar krimin dhe për të rivendosur sigurinë në SHBA. Ai e cilësoi avokaten 59-vjeçare një luftëtare për një politikë "Amerika e para”.

Donald Trump dhe Pam Bondi Fotografi: Getty Images

Bondi ka qenë mbështetëse aktive e Trumpit për disa kohë dhe qëndroi në anën e ish-presidentit në procedurën e parë kundër tij në Kongres për ta larguar nga posti i Presidentit, në vitin 2019. Pas zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020, ajo përhapi pretendimin e rremë të Trumpit, se Trumpit ia kishin marrë fitoren me mashtrim.

Muajt e fundit, Bondi ka kritikuar ndjekjen penale të Trumpit në paraqitjet televizive dhe e ka portretizuar atë sikur prokurorët që e hetonin po e ndiqnin për arsye politike. Ajo veproi gjithashtu kundër reformës shëndetësore të paraardhësit të Trumpit, Barack Obama.

Pam Bondi Fotografi: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Nën presion për shkak të Universitetit Trump

Si prokurore e përgjithshme e Floridës në vitin 2013, Bondi hoqi dorë nga hetimet për i akuzat për mashtrim kundër Universitetit të atëhershëm Trump, një lloj organizate trajnimi për sipërmarrësit me premtimin reklamues për të mësuar "sekretet e suksesit" në biznesin e pasurive të paluajtshme.

Bondi u kritikua kur doli në pah se një fondacion i Trumpit kishte dhuruar më parë 25.000 dollarë për fushatën që ajo të qëndronte në detyrë. Ajo gjithmonë theksonte se donacioni nuk kishte asnjë lidhje me vendimin e saj për të hetuar. Trumpi më vonë pagoi 25 milionë dollarë për zgjidhjen e padive në lidhje me akuzat për mashtrim rreth Universitetit Trump.

aud (dw/afp, dpa, rtr)