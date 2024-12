Trump kërkon “armëpushim të menjëhershëm” në Ukrainë

Presidenti i sapozgjedhur i SHBA, Donald Trump, ka bërë thirrje për një "armëpushim të menjëhershëm" në Ukrainë. Në një mesazh të postuar në platformën e tij në internet "Truth Social” të dielën, ai i bëri thirrje Kievit dhe Moskës të hyjnë në negociata. Kreu i shtetit ukrainas Volodymyr Zelenski kërkon një "marrëveshje" me Rusinë për t'i dhënë fund luftës, shpjegoi Trump.

Republikani, i cili merr mandatin e tij të dytë në Shtëpinë e Bardhë më 20 janar, u takua me Zelenskin një ditë më parë në Paris. Në takim mori pjesë edhe kreu i shtetit francez, Emmanuel Macron. Zelenski i quajti bisedimet të mira dhe produktive. Në një deklaratë të lëshuar më vonë, Zelenski bëri thirrje për një "paqe të drejtë" dhe "garanci të forta sigurie" për vendin e tij. Presidenti ukrainas dhe Trump kishin shkuar në Paris për të marrë pjesë në rihapjen e katedrales Notre-Dame, e restauruar pas dëmtimit nga djegia.

Trump dhe Zelenski Fotografi: Ludovic Marin/AFP via Getty Images

Zelenski kërkon garanci sigurie

Trump tani deklaroi: "Zelenski dhe Ukraina do të donin të bënin një marrëveshje dhe t'i jepnin fund çmendurisë". Ish-presidenti dhe ai i ardhshëm i SHBA paralajmëroi edhe për rrezikin e një zgjerimi të konfliktit në Ukrainë: "Shumë jetë po humbasin kot, shumë familje janë shkatërruar dhe po të vazhdojë kjo, mund të bëhet diçka shumë më e madhe dhe shumë më e keqe," shkroi Trump.

Gjatë fushatës zgjedhore, Trump njoftoi se do t'i jepte fund luftës në Ukrainë "brenda 24 orëve", por deri sot ai nuk ka shpjeguar saktësisht se si synon ta arrijë këtë. Ai kritikoi ashpër ndihmën masive ushtarake amerikane për Ukrainën në luftën e saj mbrojtëse kundër Rusisë.

Takimi Trump-Zelenski - sukses politik

Plani fillestar ishte që presidenti francezEmmanuel Macron të priste Trumpin dhe Zelenskin njëri pas tjetrit dhe individualisht. Takimi trepalësh është sukses politik, por nuk e bën menjëherë Francën epiqendrën e diplomacisë ndërkombëtare.

Trumpi, Macroni dhe Zelenski, 07.12.2024 Fotografi: Sarah Meyssonnier/POOL/AFP/Getty Images

Ky është mendimi i Jean de Gliniasty, ish-diplomat dhe drejtues i kërkimeve në Institutin Francez të Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Strategjike IRIS. Ai nuk beson se Franca mund të ndërmjetësojë në konfliktin ukrainas, deklaroi de Gliniasty në France Info: "Trump tani zë të gjithë hapësirën dhe Franca duket më tepër si zëdhënësja e atyre që duan të ndihmojnë Ukrainën me çdo kusht. Megjithatë, unë mendoj se Macron mund të jetë në gjendje të ndikojë te Trumpi për të marrë mjaft lëshime nga pala ruse për të bërë të mundur paqen”, tha ish-diplomati.

Scholz beson në marrëveshje me Trumpin për Ukrainën

Kancelari gjerman Olaf Scholz beson se do të jetë e mundur të arrihet një marrëveshje me presidentin e sapozgjedhur të SHBA-së, Donald Trump, se si të vazhdohet me Ukrainën. "Unë kam folur tashmë gjatë në telefon me presidentin e ardhshëm amerikan dhe gjithashtu kemi një dialog të drejtpërdrejtë me zyrtarët e tij të politikës së sigurisë. Jam i bindur se mund të zhvillojmë një strategji të përbashkët për Ukrainën," deklaroi Scholz për deklaratat e grupit Funke media. Kur u pyet nëse Ukraina do të duhet të heqë dorë nga territori për të heshtur armët, ai u përgjigj se asgjë nuk duhet të vendoset pa përfillur ukrainasit.

aud (dpa, spi C.Dylla/ARD, tgsch)