Trump shpërblen aleatët besnikë me role kyçe

Presidenti i sapozgjedhur i SHBA, Donald Trump, vazhdon të plotësojë postet kyçe në administratën e tij të dytë. Emërimet e reja përfshijnë ambasadorin e SHBA-së në Izrael dhe një të dërguar special për Lindjen e Mesme.

Udhëheqësi republikan e ka vënë theksin tek mbështetësit dhe aleatët e ngushtë të tij gjatë fushatës elektorale për mandatin e dytë presidencial.

Donald Trump dhe Elon Musk Fotografi: Anna Moneymaker/Getty Images

Musk, Ramaswamy për të mbikëqyrur efikasitetin e qeverisë

Trump njoftoi të martën (13.11) se miliarderi Elon Musk do të drejtojë një "Departament të Efikasitetit të Qeverisë (DOGE)" së re në SHBA, i ngarkuar me uljen e burokracisë federale, së bashku me ish-kandidatin presidencial të GOP, Vivek Ramaswamy. Akronimi "DOGE" është një referencë për kriptovalutën Dogecoin, e preferuara e Musk-ut. Gjatë zgjedhjeve, Musk shpenzoi mbi 100 milionë dollarë duke e promovuar veten si një aleat kyç të Trumpit. Musk bëri fushatë për Trump në X, dikur Twitter, si pronar i kësaj platforme të rrjeteve sociale. "Së bashku, këta dy amerikanë të mrekullueshëm do t'i hapin rrugën administratës sime për të ulur burokracinë qeveritare, për të thjeshtuar rregulloret e tepërta, për të shkurtuar shpenzimet e kota dhe për të ristrukturuar Agjencitë Federale", tha Trump në një deklaratë. Sipas deklaratës, Musk dhe Ramaswamy do të punojnë nga jashtë qeverisë për t'i ofruar Shtëpisë së Bardhë "këshilla dhe udhëzime".

John Ratcliffe Fotografi: Patrick Semansky/AP Photo/picture alliance

Ish-shefi i inteligjencës në krye të CIA-s

Donald Trump emëroi John Ratcliffe për të drejtuar CIA-n. Ratcliffe, një ish-kongresmen republikan nga Teksasi, drejtoi Drejtorinë e Inteligjencës Kombëtare (DNI) në muajt e fundit të mandatit të parë të Trump. “Mezi pres që John të jetë personi i parë që do të shërbejë në të dyja pozicionet më të larta të Inteligjencës së Kombit”, tha Trump. Ai e quajti Ratcliffe një "luftëtar të patrembur për të drejtat kushtetuese të të gjithë amerikanëve".

Një konservator i vendosur emërohet si ambasador në Izrael

Ish-guvernatori i Arkansas, Mike Huckabee, një nga zërat më konservatorë të partisë republikane, është emëruar ambasadori i ardhshëm i SHBA-së në Izrael. Huckabee, një konservator i vendosur evangjelist, është i njohur për mbështetjen e tij për Izraelin. Ai ka shprehur gjithashtu mbështetjen e tij për vendbanimet në Bregun Perëndimor, të cilat konsiderohen të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar.

Kjo vjen pasi presidenti i sapozgjedhur Donald Trump ka premtuar se do ta përafrojë politikën e jashtme të SHBA-së më afër interesave të Izraelit. Në një deklaratë në lidhje me nominimin, Trump tha se Huckabee "do të punojë pa u lodhur për të sjellë paqen në Lindjen e Mesme".

Mike Huckabee me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanjahu Fotografi: ßEPA/AMOS BEN GERSHOM/GOVERNMENT PRESS OFFICE/HANDOUT/dpa/picture alliance

Kush janë sekretarët e mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare

Trump emëroi veteranin e ushtrisë dhe prezantuesin e Fox News, Pete Hegseth si sekretarin e tij të mbrojtjes, duke e lavdëruar atë si "të ashpër, të zgjuar dhe një besimtar i vërtetë në shprehjen “Amerika e Para”".

"Me Pete në krye, armiqtë e Amerikës janë në dijeni - Ushtria jonë do të jetë sërish e madhe dhe Amerika nuk do të tërhiqet kurrë," tha ai në një deklaratë.

Më herët, Hegseth shprehu përbuzje për politikat “woke" në Pentagon dhe ka thënë se u largua nga ushtria në vitin 2021 pasi u konsiderua si një ekstremist. Gjithashtu Trump emëroi Guvernatorin e Dakotës së Jugut, Kristi Noem, si Sekretare të Sigurisë Kombëtare. Ai theksoi se ajo ishte guvernatorja e parë që vendosi trupat e Gardës Kombëtare për të ndihmuar Teksasin të luftojë kalimet ilegale të kufirit.

Partneri i golfit emërohet i dërguar për Lindjen e Mesme

Si zgjedhja e tij për një të dërguar të posaçëm në Lindjen e Mesme, Trump emëroi mikun e tij të vjetër dhe partnerin e golfit, Steven Witkoff. Witkoff, një investitor në pasuritë e paluajtshme në Florida, është aktualisht kryetar i komitetit inaugurues të Trump. “Steve do të jetë një zë i paepur për paqen dhe do të na bëjë të gjithëve krenarë”, tha Trump në mediat sociale.

Donald Trump dhe Marco Rubio Fotografi: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

“Një zë i fortë për kombin dhe luftëtar i guximshëm i kundërshtarëve”

Marco Rubio, senatori nga Florida, do të jetë ministri i Jashtëm në kabinetin e Donald Trump. "Ai do të jetë një zë i fortë për kombin tonë, një mik i vërtetë i aleatëve tanë dhe një luftëtar i guximshëm i kundërshtarëve tanë, që nuk do të tërhiqet kurrë”, theksoi presidenti i ardhshëm republikan duke shpallur përzgjedhjen e tij për një nga postet më të rëndësishme.

Elise Stefanik Fotografi: Michael Brochstein/Sipa/picture alliance

Ambasadorja e SHBA në OKB

Kongresmenia republikane Elise Stefanik do të jetë ambasadorja e SHBA në OKB. Stefanik është "luftëtare tepër e fortë, e ashpër dhe e zgjuar" për politikën America First, tha Trump, sipas një informacioni të New York Post.

Tom Homan, ish-drejtor i Autoritetit të Migracionit dhe Doganave Fotografi: MEGAN VARNER/AFP

"Cari kufitar"

Tom Homan do të jetë "cari kufitar” i ri, njoftoi Trumpi në rrjetin e tij social "Truth”. Kjo do të thotë se Homan do të jetë përgjegjës për sigurinë kufitare dhe riatdhesimin e refugjatëve.Përveç monitorimit të kufijve jugorë dhe veriorë, si dhe sigurisë detare dhe ajrore, Homan do të jetë "përgjegjës për kthimin me detyrim të të gjithë emigrantëve të paligjshëm në vendin e tyre të origjinës". Homan është "avokat i palëkundur për kontrollin e kufijve" dhe askush nuk është "më i mirë për mbikëqyrjen dhe kontrollin e kufijve tanë", tha Trumpi duke shpjeguar vendimin e tij.

Trump ishte mbështetur te Homani që në mandatin e parë të tij: Homani ishte atëherë për një vit e gjysmë kreu i autoritetit të imigracionit ICE. Ai u konsiderua si mbrojtës i vendimit të diskutueshëm për të ndarë fëmijët e emigrantëve të parregullt nga prindërit e tyre. Pas kësaj, ndonjëherë u deshën vite për të ribashkuar familjet. Homan – dhe Trump – më vonë thanë se masa kishte synuar të shërbente si frikësim, në mënyrë që familjet as të mos niseshin për në SHBA.

Lee Zeldin Fotografi: Matt Rourke/AP/picture alliance

Deputeti i Nju Jorkut Zeldin do të jetë shefi i Autoritetit për Mjedisin në SHBA

Donald Trump ish-deputetin republikan Lee Zeldin do ta emërojë drejtor të Autoritetit të SHBA-së për Mjedisin, EPA. Zeldin parashikohet se mund të shfuqizojë dhjetëra norma për mjedisin. Presidenti i ardhshëm Trump deklaroi, se Zeldin "do të shpalosë fuqinë e ekonomisë amerikane" duke ndërmarrë "derregullim të menjëhershëm".

Njëkohësisht Trump deklaroi, se Zeldin "do të respektojë standartet më të larta të mjedisit, duke përfshirë edhe ajrin dhe ujin më të pastër në planet". 44 vjeçari Zeldin është një mbështetës besnik i Trumpit dhe pas humbjes së zgjedhjeve më 2020 ai votoi në Kongres kundër njohjes së rezultatit të zgjedhjeve. Në platformën X ai shkruan, se është një "nder", t’i përkasësh kabinetit të Trump. Ai premtoi "të rikthejë dominancën e SHBA-së në fushën e energjisë, të rigjallërojë industrinë e autombilëve, për t’i rikthyer vendet e punës amerikanëve dhe për ta bërë SHBA-në kryesuese në fushën e inteligjencës artificiale" e njëkohësisht për të "mbrojtur aksesin tek ajri dhe uji i pastër."