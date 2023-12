Tiranë: Hakerë iranianë sulm kibernetik ndaj Parlamentit.

Parlamenti i Shqipërisë ishte objekt i një sulmi kibernetik nga hakerë me bazë iraniane, i cili bllokoi përkohësisht aktivitetin e tij.

"Sulmi kibernetik nuk ka prekur të dhënat e sistemit. Ekspertët po punojnë për të zbuluar se çfarë pasojash mund të ketë shkaktuar ai," - theksohet në njoftimin për shtyp te Parlamentit.

Sipas këtij njoftimi synimi i hakerëve me bazë iraniane ishte të ndërhynin në infrastrukturën e të dhënave, t'i fshini ato dhe të bënin të pamundur punën e Parlamentit.

Grupi "Homeland Justice” i hakerëve iranianë pranon sulmin

Grupi iranian deklaroi se "ka sulmuar një kompani telefonike dhe një kompani fluturimesh ajrore që operojnë në Shqipëri.” Në një njoftim të publikuar prej këtij grupi në rrjetin ”Telegram” pretendohet që "janë fshirë më shumë se 2 petabytes me të dhëna të rrjetit të telekomunikacionit dhe rrjetit të brendshëm të të gjitha kompanive të lidhura me të.”

Sulm kibernetik Fotografi: Rolf Kremming/IMAGO

Grupi "Homeland Justice” deklaron gjithashtu që "në ditët në vijim do të publikojë të dhënat për klientët e kësaj kompanie.”

"Do të paguajnë edhe uzurpuesit e karrigeve të Parlamentit. Deputetët e korruptuar së shpejti do të shkatërrohen kur të kuptojnë se si demoni i tyre i brendshëm po i demonstrohet çdo kërkuesi të së vërtetës,” thuhet në mesazhin e publikuar nga grupi i hakerave iranianë "Homeland Justice”.

Kronologjia e sulmeve kibernetike të hakerëve iranianë

Sulmi i tanishëm kibernetik ndaj Parlamentit të Shqipërisë është i katërti që nga viti i kaluar, i kryer nga hakerët iranianë ndaj shërbimeve qeveritare dhe financiare digjitale.

Tri sulmet e para ndodhën vitin e kaluar. Ato paralizuan përkohësisht shërbimet online në portalin qeveritar e-Albania, sistemet e policisë TIMS dhe MEMEX, - ky i fundit me të dhëna për veprimtari kriminale. Të tre sulmet kibernetike të vitit të kaluar ndodhën dy vjet pas shpalljes së Shqipërisë nga Irani vend armik për shkak të strehimit në territorin shqiptar të muxhahedinëve, opozitës iraniane. Në shtator të vitit të kaluar Shqipëria ndërpreu me efekt të menjëhershëm marrëdhëniet diplomatike me Republikën Islamike të Iranit, bazuar në "prova të pakundërshtueshme" se përgjegjës për sulmet kibernetike ishte Irani.

Në një intervistë ekskluzive për DW, Igli Tafa, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Çertifikimit Elektronik dhe Sigurisë Kibernetike (AKCESK) me seli në Tiranë deklaroi se vetëm në dhjetor 2022 "ka pasur 800 mijë sulme kibernetike me origjinë nga Irani.”

Sipas tij gjatë vitit 2023 Shqipëria ka ndërmarrë "një transformim të thellë për të ngritur një ekosistem sigurie kibernetike për t'u bërë ballë sulmeve dhe mbrojtjes prej tyre të infrastrukturave publike dhe private. Ekosistemi synon kontrollin dhe monitorimin në kohë reale të aktiviteteve keqdashëse ndaj shërbimeve digjitale në infrastruktura të tilla kritike si qeveria, parlamenti, policia, sektori financiar, transporti dhe shëndetësia.”