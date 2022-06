FOKUS

Tanke të rreme për të mashtruar armikun

Ata nuk janë gjë tjetër veçse tullumbacë të mbushur me ajër. Por tanket e rreme që prodhohen në Detçin pranë kufirit me Gjermaninë synojnë të mashtrojnë kundërshtarin dhe të tërheqin vëmendjen, por edhe goditjen me zjarr.