Të hash patate të skuqura pa të vrarë ndërgjegjja!

Presidenti francez Macron do t'i "nervozojë" të pavaksinuarit

Infektimet me korona kanë vazhduar të kapin maja të reja në Francë. Për të thyer valën, presidenti Macron do t'ua vështirësojë jetën të pavaksinuarve dhe do të kufizojë rrezen e veprimit të tyre.