Spanja, Irlanda, Norvegjia do të njohin shtetin palestinez

Spanja dhe Irlanda e Norvegjia do të njohin zyrtarisht një shtet palestinez javën e ardhshme. Izraeli dënoi vendimin, tërhoqi ambasadorët e paralajmëroi se njohja do të çonte në "më shumë terrorizëm dhe paqëndrueshmëri".

Norvegjia, si dhe vendet e BE-së,Irlanda dhe Spanja duan të njohin Palestinën si shtet. Kështu kanë bërë të ditur kryeministrat e këtyre vendeve. Sipas njoftimit të kryeministrit norvegjez Jonas Gahr Støre, njohja e Palestinës nga vendi skandinav do të bëhet më 28 maj.

Irlanda dhe Spanja synojnë gjithashtu të shpallin njohjen zyrtare të një shteti të Palestinës në këtë datë, njoftuan krerët e qeverive të këtyre vendeve, Simon Harris dhe Pedro Sánchez.

Në njoftimin në Dublin, kryeministri irlandez Simon Harris e quajti këtë një "ditë historike dhe të rëndësishme për Irlandën dhe Palestinën". Një zëdhënës i qeverisë irlandeze njoftoi më parë se masa kishte për qëllim të mbante të gjallë opsionin e një zgjidhjeje me dy shtete.

Kryeministri irlandez tha se pas bisedave me liderë të tjerë botërorë, priste që vendet e tjera të ndiqnin në javët e ardhshme.

Simon Harris, kryeministri irlandez Fotografi: Eamon Ward/AP Photo/picture alliance

Harris tha gjithashtu se Irlanda e njeh pa mëdyshje Izraelin dhe të drejtën e tij për të ekzistuar "në mënyrë të sigurt dhe në paqe me fqinjët e tij" dhe bëri thirrje që të gjithë pengjet në Gaza të kthehen menjëherë.

Në një deklaratë për shtyp, qeveria norvegjeze tha: "Palestinezët kanë të drejtë themelore dhe të pavarur për shtetin e tyre. Si izraelitët ashtu edhe palestinezët kanë të drejtë të jetojnë në paqe në shtete të veçanta. Nuk mund të ketë paqe në Lindjen e Mesme pa një zgjidhje me dy shtete".

Suedia e ka njohur tashmë Palestinën si shtet, që para dhjetë vjetësh. Megjithatë, kritikët shprehin keqardhje që territoreve palestineze u mungojnë kritere të rëndësishme për një hap të tillë. Për shembull, kufiri midis Izraelit dhe palestinezëve mbetet i diskutueshëm. E njëjta gjë vlen edhe për statusin politik të Jeruzalemit Lindor.

Jonas Gahr Støre, kryeministri norvegjez Fotografi: Javad Parsa/NTB/AFP via Getty Images

Izraeli tërheq ambasadorët

Pas këtyre njoftimeve, ministri i Jashtëm izraelit, Israel Katz, ka tërhequr për konsultime të menjëhershme ambasadorët e vendit të tij në Irlandë dhe Norvegji. "Unë po i dërgoj një mesazh të qartë dhe të qartë Irlandës dhe Norvegjisë: Izraeli nuk do të qëndrojë i heshtur përballë atyre që minojnë sovranitetin e tij dhe kërcënojnë sigurinë e tij”, shkroi Katz në platformën X. "Vendimi sot dërgon një mesazh për palestinezët dhe bota: terrorizmi ia vlen”, shtoi Katz.

Sipas tij, kjo njohje është një padrejtësi ndaj kujtimit të viktimave të 7 tetorit, kur sulmi terrorist islamik i Hamasit në Izrael rezultoi në një masakër me më shumë se 1200 izraelitë të vrarë. "Izraeli nuk do të heshtë – do të ketë pasoja të tjera të rënda”, shkroi Katz, duke njoftuar masa të ngjashme për Spanjën..

Më parë, Izraeli kishte refuzuar kategorikisht të njohë Palestinën. "Duke avancuar shtetësinë palestineze, ne po u themi vrasësve dhe përdhunuesve se terrori ia vlen," tha së fundmi ambasadori izraelit në OKB Gilad Erdan, ndërsa Asambleja e Përgjithshme e OKB-së forcoi statusin e Palestinës. Sipas tij, Autoriteti Palestinez nuk i plotëson kriteret për një shtet të vetin.

Abbasi e mirëpret njohjen

Zyra e presidentit palestinez Mahmud Abbas nxorri ​​një deklaratë që e përshëndet veprimin e Irlandës, Norvegjisë dhe Spanjës. "E drejta e popujve për vetëvendosje është një e drejtë e njohur nga e drejta ndërkombëtare dhe shteti i Palestinës ripërtërit thirrjen e tij të përhershme drejtuar vendeve që nuk e kanë njohur ende shtetin e Palestinës që të marrin përgjegjësitë e tyre dhe të njohin të drejtën e palestinezëve", shkruhet në deklaratë.

Sekretari i Përgjithshëm i Komitetit Ekzekutiv të Organizatës për Çlirimin e Palestinës (PLO), Hussein al-Sheikh, e përshkroi njohjen e Palestinës nga Irlanda, Norvegjia dhe Spanja si një "moment historik".

Pas dekadash lufte kombëtare palestineze, vuajtjesh, shtypjeje dhe pushtimi, bota e lirë triumfon, shkroi ai në Platformën X. "Falënderojmë vendet anembanë botës që e kanë njohur dhe që (ende) e njohin shtetin e pavarur të Palestinës”, tha Sekretari i Përgjithshëm i PLO. "Ne rikonfirmojmë se kjo është rruga drejt stabilitetit, sigurisë dhe paqes në rajon”.

Organizata për Çlirimin e Palestinës (PLO) shpalli pavarësinë shtetërore të Palestinës më 15 nëntor 1988. Si pjesë e marrëveshjeve të paqes të nënshkruara pas vitit 1993 midis Izraelit dhe PLO, palestinezët morën autonomi të pjesshme në Rripin e Gazës dhe Bregun Perëndimor. Për palestinezët, objektivi qendror ka qenë gjithmonë krijimi i shtetit të tyre.

Pedro Sanchez Fotografi: via REUTERS

Në një deklaratë, Hamasi islamik foli për një "hap të rëndësishëm" në rrugën drejt një shteti të pavarur palestinez me Jeruzalemin si kryeqytet.

Madridi ka bërë disa herë fushatë për njohjen e Palestinës

Qeveria e krahut të majtë në Madrid pezulloi të gjitha eksportet e armëve në Izrael në tetor. Kryeministri Sánchez kishte bërë fushatë për disa muaj në Evropë dhe në vendet e Lindjes së Mesme për njohjen e Palestinës dhe një armëpushim në luftën e Gazës.

Njohja është e drejtë sepse "është në interesin gjeopolitik të Evropës dhe sepse komuniteti ndërkombëtar nuk mund ta ndihmojë shtetin palestinez nëse ai nuk e njeh", tha Sanchez. Në Gaza po ndodh një nga fatkeqësitë humanitare më të mjerueshme të këtij shekulli, tha ai.

aud (dw/tgsch)