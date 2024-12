Sondazhi: 70% e gjermanëve u bërtasin aparateve

A e përplasni kompjuterin apo hidhni tutje ndonjë vegël kur nuk funksionon? Sipas një sondazhi shumica e gjermanëve u bërtet pajisjeve teknike, po në ditët e festave kërkohet harmoni e mirësi me të dashurit e zemrës.

Për shkak të zhgënjimit të tyre kur kanë të bëjnë me pajisje teknike si printerët ose kompjuterët, shumica e gjermanëve ndonjëherë e shprehin zemërimin e tyre duke bërtitur. 70 për qind e të anketuarve - meshkuj pak më shpesh se femrat - i kanë bërtitur pajisjeve të tyre teknike, sipas një sondazhi të publikuar të premten nga shoqata digjitale Bitkom. Të rinjtë janë veçanërisht të zhurmshëm - 86 për qind e të anketuarve 16 deri në 29 vjeç thanë po.

Pamje ilustruese Fotografi: Aleksei Isachenko/imageBROKER/picture alliance

Por vetëm një pakicë shkon më tej dhe bëhet e dhunshme. Vetëm tre përqind e të gjithë të anketuarve kanë dëmtuar ose shkatërruar ndonjëherë pajisje teknike. Kjo mund të jetë shumë e vështirë për disa, sepse njëmbëdhjetë për qind e të anketuarve besojnë se pajisjet teknike tregojnë gjendjen shpirtërore njerëzore. Rreth dymbëdhjetë për qind e të anketuarve flasin me pajisjet ashtu siç bëjnë me njerëzit. Për anketimin u intervistuan rreth një mijë njerëz të moshës 16 vjeç e lart në Gjermani u intervistuan me telefon midis prillit dhe majit.

Pamje ilustruese Fotografi: Winfried Rothermel/picture alliance

la/ag