Zingraf: Topi vazhdon ende në fushën e palës shqiptare

Ambasadori i RFGJ në Tiranë, Peter Zingraf për DW: Presidenca gjermane e BE do të mbështesë Shqipërinë dhe rajonin në rimëkëmbjen nga kriza Corona dhe do t’i japë shtysa të reja perspektivës së tyre europiane.