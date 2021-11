“Ujërat e trazuara” Shqipëri – Greqi

Greqia pretendon të zgjerohet me 12 milje në detin Jon. Asgjë nuk dihet me siguri nëse do të ketë një marrëveshje me Shqipërinë. Ata që do të ndikoheshin drejtpërdrejt janë peshkatarët në jug të vendit, të cilët kanë nisur të shqetësohen.