Shqetësime për konfliktin pas sulmit në Golan

Izraeli kërcënon të hakmerret kundër Hezbollahut për sulmin me raketa në Lartësitë Golan.

Komuniteti ndërkombëtar shpreh shqetësimin për shpërthimin e mundshëm të një konflikti të madh pas një sulmi vdekjeprurës me raketa në Lartësitë Golan të pushtuara nga Izraeli. Izraeli fajëson milicinë shiite libaneze Hezbollah për sulmin, i cili vrau 12 persona, dhe kërcënon me hakmarrje. Mediat raportuan se kryeministriizraelit Benjamin Netanyahu tha: "Hezbollahu do të paguajë një çmim të lartë për këtë, një çmim që nuk e ka paguar deri tani”. Kryeministri e shkurtoi qëndrimin e tij të planifikuar në SHBA për disa orë, njoftoi zyra e tij në Platformën X.

Ministri i Jashtëm izraelit, Israel Katz, e ka kërcënuar hapur Hezbollahun me luftë. "Nuk ka dyshim se Hezbollahu i ka kaluar të gjitha vijat e kuqe," tha ai për Channel 12. "Ne po përballemi me mundësinë e një lufte gjithëpërfshirëse." Mund të jetë e shtrenjtë për Izraelin, por kostoja për Hezbollahun do të jetë edhe më e lartë”, tha Katz.

Pasojat e tmerrshme të sulmit në Golan Fotografi: Hassan Shams/AP/picture alliance

Vetë Hezbollahu mohon përgjegjësinë për sulmin me raketa. Edhe pse ata u hakmorën kundër një sulmi ajror izraelit, ata pretendojnë se nuk ishin përgjegjës për sulmin me raketa në fushën e futbollit, tha Mohammad Afif, një përfaqësues i lartë i grupit.

Përfaqësuesit e OKB-së bëjnë thirrje për vetëpërmbajtje

Përfaqësuesit e OKB-së thanë: "Na vjen keq për vdekjen e civilëve - fëmijëve të vegjël dhe adoleshentëve - në Majdal Shams. Civilët duhet të mbrohen në çdo kohë," tha kreu i misionit paqeruajtës të OKB-së në Liban, Aroldo Lázaro dhe koordinatorja speciale për vendin, Jeanine Hennis. "Ne u bëjmë thirrje palëve të ushtrojnë përmbajtjen më të lartë të mundshme dhe të ndalojnë luftimet e ashpra". Këto luftime "mund të shkaktojnë një konflikt më të madh që do ta sillte të gjithë rajonin në një fatkeqësi të paimagjinueshme". OKB-ja është në kontakt me Libanin dhe Izraelin.

Borrell kërkon hetim të pavarur

Shefi i politikës së jashtme të BE-së Josep Borrell njoftoi në Platformën X se imazhet ishin "tronditëse" dhe shtoi: "Ne kemi nevojë për një hetim të pavarur ndërkombëtar për këtë incident të papranueshëm". Ai gjithashtu u bëri thirrje të gjitha palëve që të tregojnë urgjentisht përmbajtjen më të madhe të mundshme dhe të shmangin përshkallëzimin e mëtejshëm.

Pasi mësoi për sulmin me raketë, qeveria amerikane konfirmoi mbështetjen e saj për Izraelin. "Mbështetja jonë për sigurinë e Izraelit është e fortë dhe e palëkundur, për të gjitha grupet terroriste të mbështetura nga Irani, përfshirë Hezbollahun e Libanit”, tha një zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare në Uashington. Është "prioriteti më i lartë”.

Vranë fëmijë dhe adoleshentë

SHBA mbështet Izraelin Fotografi: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

Një raketë vdekjeprurëse ra në një fushë futbolli në Lartësitë Golan të kontrolluara nga Izraeli të shtunën mbrëma. Sipas burimeve izraelite, 12 persona u vranë. Mes viktimave ishin fëmijë dhe adoleshentë të moshës 10 deri në 20 vjeç, tha zëdhënësi ushtarak Daniel Hagari. U plagosën edhe disa persona. Fusha e futbollit i përket një fshati me popullsi druze. Ky komunitet fetar arab e ka origjinën nga islami shiit në shekullin e 11-të dhe sot jeton kryesisht në Siri, Liban, Izrael dhe Jordani.

Hagari tha se kishte prova të mjaftueshme ushtarake dhe inteligjente se raketa ishte lëshuar nga Hezbollahu. Ai gjithashtu e identifikoi atë si një Falak-1 të prodhuar nga Irani. "Një raketë Falak-1, një raketë iraniane me një kokë lufte prej mbi 50 kilogramë eksploziv, ra këtu në fushën e futbollit," tha Hagari. Raketa Falak-1 përdoret ekskluzivisht nga grupi terrorist Hezbollah, i cili e kreu këtë sulm nga Shebaa në Libanin jugor.

Hezbollahu po përgatitet për një sulm të mundshëm

Sipas agjencisë së lajmeve dpa, Hezbollahu tani po përgatitet për një sulm të mundshëm të rëndë nga Izraeli. "Ne kemi qenë në gatishmëri prej muajsh dhe po monitorojmë çdo sulm të armikut”, citon dpa burime të Hezbollahut të kenë thënë, "Kjo nuk është asgjë e re, ne jemi gjithmonë në gatishmëri”. Tashmë pritet një "sulm i rëndë” i mundshëm.

Mediat libaneze raportuan se milicia kishte evakuuar rreth 100 nga stacionet e saj në periferi në jug të kryeqytetit Bejrut në pritje të një sulmi të mundshëm izraelit. Hezbollahu është veçanërisht aktiv në ato zona. Atje, ushtria izraelite mund të nisë një sulm nëse vendos të ndërmarrë veprime më serioze.

Sulmi me raketa është incidenti më i rëndë i muajve të fundit në përleshjet në kufirin izraelito-libanez. Përveç granatimeve pothuajse të përditshme në zonën kufitare dhe më thellë brenda Libanit, ushtria izraelite ka vënë në shënjestër gjithashtu vazhdimisht komandantët e Hezbollahut.

Në pjesën jugore të Bejrutit në janar, në një sulm të supozuar izraelit me dron, u vra udhëheqësi i dytë më i lartë i Hamasit islamik jashtë vendit, Saleh al-Aruri. Sipas agjencisë së lajmeve dpa, Hezbollahu ka një arsenal prej rreth 150,000 raketash dhe dronësh dhe konsiderohet edhe më i fuqishëm se milicia terroriste Hamas, kundër së cilës Izraeli po lufton në Rripin e Gazës.