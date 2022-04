Shoferët ukrainas dhe kriza e transportit europian

Polonia dëshiron t'u japë fund importeve të energjisë ruse

Polonia ka qenë e angazhuar për një embargo të BE ndaj furnizimeve ruse me energji. Kryeministri Morawiecki tani deklaroi se deri në fund të vitit 2022 dëshiron të ndërpresë furnizimet me naftë dhe gaz natyror rus.