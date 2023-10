SHBA: Industria e automjeteve rrit pagat 33 për qind

Sulmi historik i njëkohshëm kundër "Detroit Three" - tre prodhuesve të mëdhenj amerikanë të automjeteve Ford, Stellantis dhe Generals Motors - ka përfunduar. Pas 40 ditësh grevë, GM, i fundit nga tre gjigantët e automobilave, pranoi një marrëveshje me sindikatat e Bashkuara të Punëtorëve të Automjeteve (UAW).

GM pranon pagesa rekord për punonjësit

Kjo marrëveshje e përkohshme i ngjan paketës që UAW kishte negociuar më parë me dy grupet e tjera të automjeteve. Ajo siguron pagesa rekord për punonjësit: punëtorët me përvojë në grupin më të lartë marrin një rritje page prej 33 për qind. Siç mësoi agjencia e lajmeve Reuters nga dy persona të brendshëm, kostot e personelit të GM po rriten kështu me shtatë miliardë dollarë gjatë një periudhe katërvjeçare e gjysmë.

Sipas sindikatës, punëtorët duhet t'i japin fund grevës derisa kontrata e re është ende e ratifikuar. "Ne mezi presim të shohim të gjithë punonjësit të kthehen në punë në të gjitha fabrikat tona," tha presidentja e GM Mary Barra.

Fotografi: Paul Sancya/AP Photo/picture alliance

Fillimisht u kërkua një rritje pagash prej 40 për qind

Marrëveshjet e lidhura ditët e mëparshme me Ford dhe Stellantis kishin rritur presionin ndaj gjigantit të tretë të automobilave GM. Stellantis kishte rënë dakord për një rritje pagash prej 25 për qind për një periudhë katër vjeçare e gjysmë, tek Ford rritja e çmimit arrin në 33 për qind gjatë gjithë kohëzgjatjes së kontratës.

Kërkesa fillestare e UAW ishte 40 përqind. Arsyeja e dhënë ishte si më poshtë: të ardhurat e drejtuesve të lartë të grupeve kryesore të automobilave gjithashtu u rritën në këtë renditje përmasash. Përpara se të fillonte greva, tre prodhuesit e makinave ishin gati të jepnin rritje deri në 20 për qind në një periudhë prej katër vitesh e gjysmë - dhe fillimisht theksuan se një ofertë më e lartë nuk ishte e mundur në pikëpamje ekonomike.

Sindikata më pas hyri në grevë për gjashtë javë në nëntë fabrika të GM, Stellantis dhe Ford-it në të njëjtën kohë. Sipërmarrjet nuk e dinin se cila nga fabrikat e tyre mund të prekej më pas.

Biden në anën e sindikatave

Presidenti Joe Biden e përshëndeti këtë rezultat. "Këto marrëveshje rekord janë një shpërblim për punëtorët e industrisë së automobilave që hoqën dorë nga aq shumë gjëra gjatë krizës financiare më shumë se një dekadë më parë për të mbajtur gjallë sektorin.”

Sipas një sondazhi të Reuters, publiku amerikan i dha gjithashtu mbështetje të konsiderueshme sulmit të UAW. "Përpjekjet e sindikatave janë më agresivet që kanë ekzistuar ndonjëherë," tha Marcos Feldman, një studiues në një fondacion pranë punëtorëve. Tani bëhet fjalë për konsolidimin dhe institucionalizimin e tyre.

Joe Biden në grevën e United Auto Workers Fotografi: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Përfitime edhe për prodhuesit e automobilave jashtë sindikatës si Tesla dhe VW?

Marrëveshja e arritur me tre grupet kryesore të automobilave është, sipas ekspertëve, një sukses i rëndësishëm. Më parë UAW kishte bërë lëshime të mëdha pas krizës financiare të vitit 2008, pagat kishin mbetur në vend për një kohë të gjatë. Vetë kompanitë kanë frikë se do të jenë në disavantazh nga rritja e kostove të punës në luftën konkurruese me Tesla-n ose Toyota-n, të cilat nuk negociojnë tarifat me UAW.

Fabrikat e prodhuesve gjermanë të automjeteve Volkswagen, Mercedes-Benz dhe BMW janë gjithashtu pa sindikata. Këto fabrika ndodhen në shtetet jugore të SHBA, ku sindikatat tradicionalisht kanë pasur vështirësi për t'u vendosur. Deri tani, përpjekjet e UAW për të fituar shumicën e punonjësve në votat për hapjen e negociatave kolektive në VW dhe Mercedes kanë dështuar.

Por UAW tashmë ka treguar se nuk është gati të heqë dorë. Gjatë negociatave të tjera të mëdha kolektive në 2028, ne nuk do të negociojmë vetëm me "tre të mëdhenjtë", por me "pesë të mëdhenjtë" ose "gjashtë të mëdhenj", u bë e ditur.

