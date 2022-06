Scholz: Marrëveshja politike me Serbinë duhet të zgjidhë çështjen e njohjes së Kosovës

Kancelari gjerman, Olaf Scholz, tha në Prishtinë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, duhet të zgjidhë çështjen e njohjes së Kosovës. Sipas tij, dialogu është rruga e vetme që i hap Kosovës perspektivën e mëtejme drejt Bashkimit Evropian dhe një qëndrim konstruktiv në këtë dialog është në interes të të gjithë qytetarëve në Kosovë.

Scholz tha se një marrëveshje politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, është kusht i rëndësishëm për investime dhe për vende pune. Këto deklarata kancelari gjerman i bëri në një konferencë të përbashkët shtypi me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, në kuadër të vizitës së tij në rajon.

"E qartë është që marrëveshja në fund duhet të zgjidhë edhe çështjen e njohjes së Kosovës, sepse është e paimagjinueshme që dy vende, të cilat nuk e njohin njëra-tjetrën të bëhen anëtare të Bashkimit Evropian” tha Scholz. Kancelari gjerman duke ju referuar situatës në Ukrainë dhe vazhdimit të pushtimi rus, tha se "zgjidhja e çështjes së Kosovës dhe Serbisë bëhet edhe më e rëndësishme”.

"Me rëndësi për Kosovën është që dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, të çohet përpara dhe në kohëra si kjo, vlera e sigurisë dhe e lirisë na bëhen më të qarta. Është një arsye edhe më e shumë dhe më e rëndësishme që Kosova dhe Serbia përmes një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme të gjejnë një zgjidhje politike e cila kontribuon në stabilitetin rajonal", tha Olaf Scholz.

Kancelari gjerman tha se me kryeministrin Kurti ka biseduar edhe për pozicionimin e qartë të Kosovës lidhur me pushtimin rus në Ukrainë.

"Lufta e agresionit rus kërkon një qëndrim të qartë dhe një përgjigje të prerë ku kryeministri Kurti dhe qeveria e Kosovës nëpërmjet mbështetjes së të gjitha masave dhe sanksioneve, ka treguar se Kosova, si partnere e besueshme, qëndron në anën tonë dhe në anën e bashkësisë evropiane dhe ndërkombëtare”, tha Scholz.

Rijetësim i procesit të Berlinit në vjeshtë

Kancelari gjerman tha se Qeveria gjermane e ka vendosur si prioritet ndihmën për shtetet e Ballkanit Perëndimor që të përafrohen me Bashkimin Evropian dhe në këtë linjë ai tha se këtë vit do ta rijetësojë procesit e Berlinit me një takim në vjeshtë.

"Dëshiroj që së bashku me partnerët tanë, në kuadër të Procesit të Berlinit ta rijetësoj atë këtë vit dhe në vjeshtë do të thërras një konferencë në Berlin. Rajoni duhet të përparojë referuar krijimit të një tregu të përbashkët rajonal dhe katër marrëveshjet e rëndësishme për lëvizjen e lirë, të njerëzve, për njohjen e diplomave profesionale duhet të lidhen shpejt”, tha Scholz. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, që refuzon të jetë pjesë e nismës "Open Ballkan”, tha se "procesi i Berlinit do të përshpejtojë reformat dhe do të sjellë gjashtë shtetet e Ballkanit më pranë bllokut evropian”.

Kryeministri i Kosovës tha se ai ka kërkuar mbështetjen e kancelarit gjerman, Olaf Scholz për integrimin e Kosovës në Bashkim Evropian dhe njëkohësisht bëri të ditur se në fund të këtij viti, Kosova do të aplikojë për statusin e kandidatit për Bashkim Evropian.

"Në përputhje me premtimet dhe perspektiven evropiane po punojnë për përmbushjen e reformave për anëtarësim në BE. Do të vazhdojmë edhe me aspiratën tonë për statusin e kandidatin për BE ku planifikojmë të aplikojmë në fund të këtij viti”, tha Kurti. Sipas tij, prania e NATO-s në Kosovë është e domosdoshme dhe nuk bën të krijohen vakume të sigurisë.

"Konsiderojmë që prania e NATO-s në Kosovë është e domosdoshme. Dëshirojmë të bëhemi anëtarë në Partneritetin për Paqe. Kemi nevojë për NATO në Kosovë deri atëherë kur Kosova të anëtarësohet në NATO. Nuk bën të krijohet kurrfarë vakumi i paqes dhe sigurisë”, tha kryeministri Kurti.

Liberalizimi i vizave

Ndërkohë, për çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën, Kancelari gjerman tha se qeveria e tij po anagazhohet maksimalisht me partnerët që Kosovës t'i liberalizohen vizat. "Ne angazhohemi që liberalizimi i vizave të vijë sa më shpejt, pasi kushtet janë plotësuar dhe për këtë po flasim me partnerët tanë që edhe ata të binden siç jemi bindur ne", tha Olaf Scholz.

Vizita në Kosovë e një kancelari të Gjermanisë vjen 14 vjet pas vizitës së fundit të ish-kancelarjes Angela Merkel. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ishte më 4 maj për vizitë zyrtare në Gjermani, me ftesë të kancelarit Olaf Scholz. Nga Kosova kancelari Scholz udhëtoi për në Serbi ku do të takohet me presidentin serb Aleksandër Vuçiq.