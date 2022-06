FOKUS

Sarrazin është kundër shkëputjes së Shqipërisë nga Maqedonia Veriut

Në intervistë me DW, i ngarkuari i qeverisë gjermane për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, paralajmëron se çfarë mund të ndodhë me Maqedoninë e Veriut nëse shkëputet nga Shqipëria në çeljen e negociatave me BE. Intervistën e plotë mund ta lexoni këtu https://p.dw.com/p/4D1dt