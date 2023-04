Rusët mund të thirren më lehtë për shërbimin ushtarak

Për shkak të problemeve të hasura gjatë mobilizimit të pjesshëm për luftën e agresionit rus kundër Ukrainës, meshkujt e Rusisë në të ardhmen do të mund të thirren për shërbimin ushtarak shumë më lehtë se më parë. Njoftimet e rekrutimit nuk duhet të dorëzohen më në dorë, por mund të dërgohen elektronikisht nëpërmjet portalit të shërbimit publik Gosuslugi. Kjo u vendos nga Duma e Shtetit në Moskë. Ndryshimet u miratuan me votim të menjëhershëm, megjithëse disa deputetë u ankuan se nuk kishin pasur kohë të lexonin ligjin.

Leximi i tretë dhe i fundit në pritje i ligjit dhe një nënshkrim nga shefi i Kremlinit Vladimir Putin konsiderohen një formalitet. Falë ndryshimeve, një rekrut regjistrohet në mënyrë elektronike dhe nuk mund të largohet më nga vendi derisa të paraqitet në shërbimin e rekrutimit. Kushdo që nuk paraqitet në komisariatin e policisë ushtarake brenda 20 ditëve nga thirrja duhet të presë kufizime drastike. Kështu ata nuk mund të drejtojnë më një automjet ose të blejnë pasuri të paluajtshme. Ata gjithashtu nuk mund të regjistrohen si të vetëpunësuar. Gjithashtu nuk mund të marrin më kredi.

Fotografi: ALEXEY PAVLISHAK/REUTERS

Në shtator, qindra mijëra njerëz u larguan gjatë mobilizimit të pjesshëm ndonjëherë kaotik. Vëzhguesit druhen se metoda e re do të përgatisë një mobilizim të ri për luftë. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov e hodhi poshtë këtë paraqitje. Ai e arsyetoi nismën me një digjitalizim të përgjithshëm të jetës.

Raporti: Shërbimet amerikane kanë dyshime për një ofensivë të mundshme në Kiev

Sipas një raporti të shtypit, shërbimet e inteligjencës amerikane janë skeptike në lidhje me shanset e suksesit të një ofensive të mundshme të Ukrainës kundër trupave ruse. Sipas një raporti të "Washington Post”, një ofensivë e tillë mund të arrijë vetëm "fitime të kufizuara territoriale”, thuhet në një nga dokumentet sekrete amerikane të publikuara prej disa ditësh në internet.

Në luftën e Ukrainës, një ofensivë nga Kievi pritet gjerësisht në javët e ardhshme. Dokumenti i shërbimit sekret amerikan, megjithatë, paralajmëron se ka "vonesa të vazhdueshme ukrainase" në trajnimin e ushtarëve dhe furnizimet me municione. Gjithashtu, trupat ruse janë të forta. Të gjithë këta elementë të kombinuar "do të kufizojnë përparimin e Ukrainës dhe do të rrisin viktimat gjatë ofensivës", shkruan gazeta.

Fotografi: DW

Dokumentet sekrete të qeverisë amerikane u publikuan gradualisht në platformat online si Discord, Telegram dhe Twitter. Sipas "New York Times”, ato janë transmetuar nga kanale proruse. Një pjesë e madhe e dokumenteve i referohet luftës së agresionit rus kundër Ukrainës. Qeveria amerikane tha të hënën se nxjerrja e dokumenteve sekrete në internet përbënte një rrezik "shumë serioz" të sigurisë. Shumë dokumente të zbuluara nuk mund t'i lexosh më në internet. Sipas raportimeve, SHBA po punojnë shumë për t'i hequr ato nga interneti.

Kievi i zemëruar nga rrjedhja e të dhënave në SHBA

Sipas një raporti të kanalit televiziv amerikan CNN, liderët e Kievit reaguan me zemërim ndaj shfaqjes në internet të informacionit konfidencial për ngjarjet e luftës. Fakti nuk është një surprizë në vetvete, por zyrtarët ukrainas janë thellësisht të zhgënjyer nga rrjedhja e të dhënave, shkruan CNN, duke iu referuar një personi të afërt me presidentin Volodymyr Zelenski. Ukraina ka ndryshuar tashmë disa nga planet e saj ushtarake, raportoi kanali, duke iu referuar Zelenskit.

Një nga këshilltarët më të afërt të presidentit për sigurinë, Oleksii Danilov, nga ana tjetër, ka shprehur dyshime për këtë version. Gjatë një interviste ekskluzive për kanalin ARD, sekretari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe Mbrojtjes së Ukrainës tha: "Nuk e di me kë foli CNN. Mund të them në çdo rast se numri i njerëzve që i dinë planet tona në vendin tonë është jashtëzakonisht i kufizuar dhe nuk mendoj se informatori që ishte në kontakt me CNN kishte ndonjë lidhje me të."

Danilovi nuk është veçanërisht i impresionuar nga publikimi i dokumenteve të shumta sekrete. Sipas tij, disa nga informacionet në të nuk ishin aspak sekrete. Në të njëjtin linjë foli edhe këshilltari presidencial, Mychajlo Podoljak.

aud (dw)