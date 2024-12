Kushtetuesja në Rumani:I vlefshëm raundi i parë presidencial

Gjykata Kushtetuese në Rumanitë hënën në mbrëmje (02.12.2024) i shpalli të vlefshme rezultatet e raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale. Kësisoj fituesi radikal i djathtë Calin Georgescu do të përballet në balotazh me liberal-konservatoren në vendin e dytë, Elena Lasconi. Shanset për një zhvendosje djathtas në këtë vend europiano-lindor u rritën edhe me rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të dielën (01.12.2024).

Calin Georgescu Fotografi: Vadim Ghirda/dpa/picture alliance

Disa vëzhgues nuk e kishin pritur këtë gjykim të kushtetueses. Sikurse njoftoi televizioni "Euronews Romania" të hënën pasdite, rinumërimi i votave bëri që kandidati i renditur në vendin e tretë, kryeministri Marcel Ciolacu të spostohet në vend të dytë. Ndërsa Lasconi u rendit e treta. Megjithatë numërimi i më shumë se 600.000 votave të rumunëve jashtë vendit është ende i papërfunduar, thuhet më tej.

Elena Lasconi, kryetare e partisë opozitare të qendrës së djathtë "Shpëto Rumaninë" Fotografi: Ovidiu Micsik/Inquam/REUTERS

Zgjedhjet parlamentare - kryesojnë socialdemokratët

Të enjten e kaluar Gjykata Kushtetuese udhëzoi rinumërimin e votave, për shkak të ankesave të dy kandidatëve që humbën. Sipas tyre Lasconi ka marrë vota me pa të drejtë dhe ajo ka shkelur heshtjen elektorale. Por mbeten të pasqaruara edhe një sërë pyetjesh lidhur me fushatën elektorale të Georgescut, i cili e ka zhvilluar atë me gjasë me mbështetje ruse ose kineze kryesisht përmes TikTokut. Sipas autoriteteve rumune ka pasur edhe "sulme kibernetike" me qëllim për të influencuar rezultatin e zgjedhjeve.

Kryeministri rumun Marcel Ciolacu Fotografi: Cristian Ștefănescu/DW

Edhe në zgjedhjet parlamentare të dielën forcat e djathta të Rumanisë mundën të rrisin elektoratin e tyre. Bashkimi i Rumunëve (AUR), parti populiste e djathtë arriti të marrë 18 përqind të votave duke u renditur si forca e dytë pas socialdemokratëve (PSD) në pushtet me 22 përqind të votave dhe partnerit të koalicionit qeverisës Partisë Nacional-Liberale PNL me 14 përqind. Bashkarisht partitë e djathta kanë fituar gati një të tretën e votave. Ndërkohë mediat në Rumani spekulojnë mbi koaliconet e mundshme atë proeruopian ose një qeveri mes PSD-së dhe partive të djathta të afërta me Moskën.

dpa/kna