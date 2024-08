Lindje e Mesme: Blinken bën thirrje për çshkallëzim

Shqetësimi po rritet për shpërthimin e një lufte të madhe në Lindjen e Mesme. Forcat e Armatosura Gjermane janë të përgatitura për misione të mundshme evakuimi. A do të jetë ende e mundur të qetësohet situata?

Të përballur me kërcënimin e sulmeve hakmarrëse nga Irani dhe aleatët e tij kundër Izraelit, SHBA po përpiqen të shmangin një luftë të madhe në Lindjen e Mesme. "Ne po zhvillojmë bisedime intensive diplomatike pothuajse pa ndërprerje me një mesazh shumë të thjeshtë: të gjitha palët duhet të ruhen nga përshkallëzimi”, deklaroi Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken pas takimit në Uashington me homologen e tij australiane, Penny Wong.

Koha e saktë e sulmit të shumëpritur ndaj Izraelit mbetet e paqartë, por sipas raportimeve të mediave mund të jetë e afërt. Wall Street Journal citoi zyrtarë të qeverisë amerikane që thanë se kishin vëzhguar Iranin duke lëvizur raketahedhës dhe duke kryer stërvitje ushtarake që nga fundjava. Kjo mund të tregojë se Teherani po përgatitet për një sulm në ditët në vijim.

Irani dhe aleatët e tij në rajon kanë njoftuar se do të ndëshkojnë ashpër Izraelin për vrasjen e liderit të Hamasit Ismail Haniya në Teheran dhe komandantit të Hezbollahut Fuad Shukr në Bejrut javën e kaluar.

Presidenti i SHBA, Joe Biden dhe ekipi i tij i sigurisë u tërhoqën në Dhomën e Situatës në Shtëpinë e Bardhë. Ai dhe zëvendëspresidentja Kamala Harris u informuan për situatën e kërcënimit, përpjekjet për çshkallëzim dhe përgatitjet për të mbështetur Izraelin në rast të një sulmi, siç njoftoi Biden më vonë në Platformën X.

U diskutuan gjithashtu masa për të mbrojtur forcat amerikane në rajon "dhe për t'iu përgjigjur çdo sulmi kundër personelit tonë në mënyrën dhe vendin që zgjedhim ne".

Ushtarë amerikanë u plagosën në një sulm në Irak

Sipas informacioneve të para të Pentagonit, disa ushtarë amerikanë u plagosën në një sulm në një bazë ushtarake në Irak, njoftoi një zëdhënës i Departamentit të Mbrojtjes së SHBA. Sipas deklaratës, baza ajrore Al-Asad, e përdorur nga trupat amerikane dhe partnerët e tyre, dyshohet se është sulmuar me një raketë.

Që nga fillimi i luftës në Gaza midis Izraelit dhe grupit islamik Hamas, milicitë aleate me Iranin kanë sulmuar vazhdimisht bazat ushtarake amerikane në Irak dhe Siri.

Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Lloyd Austin dhe homologu i tij izraelit, Joav Gallant, ranë dakord në një bisedë se sulmi përfaqëson një "përshkallëzim të rrezikshëm dhe nënvizon rolin destabilizues të Iranit në rajon", si zëdhënës i Pentagonit.

Sipas Pentagonit, SHBA po vendosin më shumë anije luftarake dhe avionë luftarakë në rajon. Komandanti i trupave amerikane në Lindjen e Mesme, gjenerali Michael Erik Kurilla, u takua në Izrael me shefin e Shtabit të Përgjithshëm, Herzi Halevi. Sipas ushtrisë izraelite, në takim u diskutuan edhe "përgatitjet e përbashkëta" për të kundërshtuar kërcënimet në rajon.

Gjatë një vizite në qendrën e komandës nëntokësore të forcave ajrore në Tel Aviv, ministri izraelit i Mbrojtjes Gallant deklaroi, sipas mediave lokale, se ushtria duhet të përgatitet për të gjitha mundësitë, duke përfshirë një "kalim të shpejtë në ofensivë".

Raport: Rusia furnizon Iranin me materiale kundërajrore

Sipas një raporti të medias, Rusia ka filluar furnizimin e Iranit me sisteme moderne radarësh dhe pajisje të mbrojtjes ajrore. Irani kishte kërkuar më parë sisteme moderne të mbrojtjes ajrore nga Rusia, në përgatitje për një luftë të mundshme me Izraelin, raportoi New York Times, duke cituar dy zyrtarë iranianë që thuhet se njohin planifikimin e luftës.

Lëvrimi ka filluar, sipas bisedimeve të zhvilluara në Teheran midis sekretarit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare Ruse, Sergei Shoigu, dhe përfaqësuesve të lartë iranianë.

Moska mban kontakte të ngushta me Teheranin, por edhe me Izraelin. Qeveria ruse u bëri thirrje të gjitha palëve të ushtrojnë përmbajtje.

Sergei Shoigu dhe Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian Fotografi: Iranian Presidency/Anadolu/picture alliance

Përballë kërcënimit të një sulmi kundër Izraelit, avionët e nisur për në Jordani duhet të përgatiten për një ndryshim të mundshëm të rrugës. Të gjithë avionët që mbërrijnë duhet të furnizohen me karburant për 45 minuta kohë fluturimi shtesë, sipas një këshillimi për sigurinë të lëshuar nga autoriteti i aviacionit civil të Mbretërisë.

Në rast sulmi, ata do të kishin karburant të mjaftueshëm për të ndryshuar rrugën papritur dhe për t'u ulur në një vend fqinj. Njoftimi nga autoriteti jordanez është i vlefshme deri në mesnatën e sotme.

Irani e sulmoi drejtpërdrejt Izraelin për herë të parë në prill. Gjatë sulmit me më shumë se 300 dronë, raketa dhe raketa lundrimi, Jordania ishte vendi i parë në rajon që mbylli hapësirën ajrore të saj.

Forcat e Armatosura Gjermane përgatiten për një operacion të madh evakuimi

Në kushtet e përkeqësimit të situatës, Forcat e Armatosura Gjermane janë përgatitur për një operacion në shkallë të gjerë për evakuimin e qytetarëve gjermanë. Për këtë qëllim, avionët e transportit A400M dhe ushtarët mbahen gati në bazën ajrore Wunstorf (landi i Saksonisë së Poshtme), shpjegohet për agjencinë dpa. Marina po bën gjithashtu përgatitje.

Misioni mund të konsistojë kryesisht në evakuimin e gjermanëve që kanë mbetur në Liban, pavarësisht thirrjeve të përsëritura që ata të largohen.

Irani konsultohet me vende të tjera islamike

Ndërkohë, Irani dëshiron të diskutojë vrasjen e liderit të huaj të Hamasit, Haniya, me vende të tjera islamike. Për këtë qëllim, një takim urgjent i Organizatës së Bashkëpunimit Islamik (OIC) në nivel të ministrave të jashtëm është planifikuar të mërkurën në Arabinë Saudite, ku ka selinë OIC.

Takimi do të trajtojë "krimet e okupimit izraelit", duke përfshirë "vrasjen" e Haniya-s, sipas OIC, të cilës i përkasin 57 vende islamike.

Irani dhe Hamasi e konsiderojnë Izraelin përgjegjës për vrasjen e Haniyas javën e kaluar, por Izraeli ende nuk e ka komentuar këtë çështje.

Bideni përpiqet të ulë tensionin

Përballë shqetësimeve në rritje për një përshkallëzim, presidenti amerikan Biden zhvilloi një bisedë telefonike me Mbretin Abdullah II të Jordanisë, në të cilën të dy diskutuan përpjekjet e tyre për të ulur tensionin, ndër të tjera, duke negociuar një marrëveshje për një armëpushim të menjëhershëm në Rripin e Gazës dhe lirimin e pengjeve të mbajtura nga Hamasi, sipas Shtëpisë së Bardhë.

Negociatat indirekte për një marrëveshje të tillë midis Izraelit dhe Hamasit diskutohen prej muajsh. Duke qenë se të dy palët nuk negociojnë drejtpërdrejt me njëra-tjetrën, SHBA, Egjipti dhe Katari veprojnë si ndërmjetës. Një raund tjetër bisedimesh midis një delegacioni izraelit dhe negociatorëve egjiptianë përfundoi në fundjavë në Kajro pa asnjë rezultat, raportojnë mediat izraelite.

