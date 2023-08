Rrëzimi i avionit në Rusi - Prigoshini në Bord?

Në fotografi tregohet vendi i rrëzimit të avionit privat të

Jevgeni Prigoshinit

Në afërsi të fshatit Kushenkino në rajonin rus Tver është rrëzuar një avion privat, i cili sipas të dhënave zyrtare i përket shefit të trupës mercenare, Jevgeni Prigoshin. Sipas të dhënave të Ministrisë ruse të Mbrojtjes nga Katastrofat në bord ndodheshin dhjetë vetë, ndër ta tre pjestarë të ekipazhit. Avioni fluturonte nga Moska për në St. Petersburg.

Rosaviazija, Autoriteti rus i Aviacionit, konfirmoi ndërkohë, se Prigoshin ndodhej në bordin e avionit dhe se Prigoshin është njëri prej viktimave.

Informacionet, që qarkullojnë në kanalet ruse telegram dhe që mund të klasifikohen si të lidhura me grupin ëagner, njoftojnë, se edhe krahu i djathtë i Prigoshinit, Dmitry Utkin, ka qenë në bord dhe duhet të ketë humbur jetën.

Jevgeni Prigoshin Fotografi: Razgruzka_Vagnera telegram channel/AP/dpa/picture alliance

Nuk ka ende deklaratë zyrtare, se si ka ndodhur rrëzimi i avionit. Kanali telegram Grey Zone i afërt me grupin ëagner pretendon, se avioni i Prigoshinit është qëlluar nga një raketë ruse e mbrojtjes kundërajrore. Prova bindëse për këtë nuk ka. Në kanalin e telegramit Baza, i i përket policisë ruse, njoftohet duke iur eferuar edhe faqes së internetit flightradar24.com, se avioni përpara se të rrëzohej nuk kishte kaluar në fluturim zbritjeje - po ai u zhduk nga radarët sapo arriti lartësinë.

Një avion tjetër privat, që gjithashtu i përket Prigoshinit dhe që ishte nisur pak pasrrezimit të avionit në Moskë, e ndërpreu menjëherë fluturimin duke u kthyer në Moskë.

Nga Afrika kthim në Rusi?

Më 21 gusht Jevgeni Prigoshin për herë të parë që pas kryengritjes së trupës Wagner u paraqit sërish me një video-mesazh në kanalin e tij telegram. Në të ai premtoi, se do ta bëjë Rusinë më të madhe në të gjitha kontinentet dhe Afrikën më të lirë. Prigoshin në këtë video është i veshur me uniformë zbuluesi dhe i ndodhur në shkretëtirë mban një armë në dorë. Në distancë qendrojnë burra të armatosur. Nuk është verfikuar ende, nëse kjo video vërtetë është realizuar në Afrikë.

Gazetari rus Andrej Saharov konfirmoi, se në ditën e rrëzimit të avionit Prigoshin vërtetë po kthehej nga Afrika për në Rusi.

Fillimisht pati paqartësi nëse Prigoshin vërtetë ndodhej në vionin e aksidnetuar. Fakti që emri i tij ndodhej në listën e pasagjerëvë të avionti të rrëzuar nuk nënkupton patjetër, që ai edhe të ketë qenë në bord. Për shefin e ëagner dihet që ka sozi, e madje me të njëjtin emër dhe datëlindje si vet Prigoshin.

Po ashtu nuk është hera e Parë që Prigoshin thuhet se ka humbur jetën nga rrëzimi i një avioni. Ngjashëm ka ndodhur në vitin 2019 kur gjoja avioni i tij u rrëzuar në Kongo. Atëherë humbën jetën dy shtetas rus, por Prigoshin vet nuk ndodhej në bord.

Reagimet nga Rusia

Komiteti i hetimit i Federatës Ruse pas rrëzimit të avionit nisi hetimet. Rosaviazija gjithashtu njoftoi, se kanë procedruat e hetimeve për shkaqet e rrëzimit. "Të gjitha opcionet e rastit", bëhet me dije "do të merren në konsideratë, duke përfshirë ndihmëspilotin, dështimin teknik dhe influenca të jashtme".

Dis agazetarë duke iu referuar burimeve të tyre qysh herët mbrëmjen e së mërkurës në rrjetet e tyre sociale shkruajnë, se Prigoshin ka qenë vërtetë në bord dhe është njeri ndër viktimat.