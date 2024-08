A do të mbeten stok automjetet elektrike?

Në korrik u regjistruan në Gjermani rreth 37% më pak automjete elektrike se në të njëjtin muaj vjet. Në Evropë, automjetet elektrike kanë humbur pjesën e tregut - prej politikës me modelet të prodhuesve e shtetit.

Hovi i lëvizshmërisë elektrike në Bashkimin Evropian ka ngecur qartë. Në korrik, numri i automjeteve elektrike të regjistruara rishtazi ra me njëmbëdhjetë për qind në të gjithë BE krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Në Gjermani u regjistruan pothuajse 37 për qind më pak automjete elektrike. Shoqata e sektorit, ACEA, regjistroi shifra në rënie të shitjeve në dymbëdhjetë vende.

Rënie e pjesës në treg

Në përgjithësi, pavarësisht nga lloji i motorit, numri i automjeteve të reja të regjistruara në BE u rrit lehtë, me 0.2%, në 852.051 automjete, krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar.

Në këtë mënyrë, pjesa e tregut të makinave elektrike midis regjistrimeve të reja është ulur: nga 13.5% në 12.1%. Makinat me motorë me lëndë djegëse fosile kanë një pjesë pak më të ulët të tregut prej 46%. Modelet hibride, nga ana tjetër, janë rritur ndjeshëm dhe tani përfaqësojnë 32%.

Çmimi është faktori vendimtar

"Rritja e elektromobilitetit po lëkundet, dhe jo vetëm në Gjermani," thotë Constantin Gall, ekspert i lëvizshmërisë në EY. Pse? "Faktori vendimtar që parandalon aktualisht një përhapje më të madhe të makinave elektrike është çmimi i tyre i lartë”, thotë Gall.

Në vendet ku ka një nivel të lartë të mbështetjes financiare nga shteti, shitjet evoluojnë në mënyrë të favorshme. Aty ku mungojnë këto subvencione, klientët zgjedhin motorë me djegie - më të lirë.

Prodhimi i ID.4 i VW ne Emden Fotografi: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Asgjë nuk funksionon pa subvencione shtetërore

Shembulli më i mirë për këtë është Gjermania, ku anulimi i primit mjedisor ka ngadalësuar masivisht shitjet e automobilëve elektrikë. Por edhe nëse shikojmë përtej Gjermanisë, është e qartë se automobilët elektrikë shiten mirë vetëm në vendet me subvencione të larta shtetërore.

Në Danimarkë, pjesa e tregut të automjeteve elektrike tashmë arrin 52%, dhe në Suedi, 34%. Por automjetet elektrike janë gjithashtu të kërkuara në vendet e Beneluksit falë subvencioneve shtetërore: pjesa në treg e automjeteve elektrike në shtete si Belgjika, Holanda dhe Luksemburgu është rreth 30%.

Automobilët elektrike - të rrallë në Evropën Lindore

Në shumicën e vendeve të tjera të BE-së, megjithatë, automjetet elektrike mbeten një produkt absolut plotësues. "Në deri në 15 vende të BE-së, pjesa e tregut të automjeteve elektrike ishte më pak se dhjetë për qind në korrik," thekson Gall, një ekspert i EY. Gjermania, për shembull, përfaqëson vetëm 13%.

Ndërkohë, në vendet e Evropës Lindore dhe Juglindore, automjetet elektrike mbeten një pamje shumë e rrallë në rrugë, me një pjesë të vogël të tregut prej 4.3%. "Pjesa në treg mbetet homeopatike dhe ka pak të dhëna se kjo do të ndryshojë në të ardhmen e afërt," thotë Gall.

Në pritje të automobilëve më të lirë elektrikë

Zhvillimi i dobët i tregut të automobilëve elektrikë paraqet sfida të mëdha për këtë sektor. Prodhuesit e automjetev tani duhet t'i përshtatin qëllimet e tyre ambicioze elektrike me realitetin dhe të zgjerojnë bashkëjetesën e motorëve me djegie dhe makinave elektrike. Sipas ekspertëve të industrisë, kjo ka të ngjarë të kushtojë shumë para.

Galli shpreson se situata do të përmirësohet në plan afatmesëm: "Kur të dalin në treg makina elektrike më çmime më të përballueshme, mund të gjenden grupe të reja blerësish".