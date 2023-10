Qeveria gjermane kërkon nga Serbia tërheqjen e trupave

Qeveria gjermane ka paralajmëruar nga rritja e tensioneve për shkak të pranisë në dukje të shtuar të trupave serbe në kufirin me Kosovën. Nuk duhet të ketë "përshkallëzim të mëtejshëm” mes Serbisë dhe Kosovës, njoftoi MPJ në portalin X, dikur Twitter.

Është e rëndësishme që Serbia "të reduktojë menjëherë praninë e ushtrisë në kufi". Ministria e Punëve të Jashtme është në kontakt intensiv me të gjitha palët. Procesi politik duhet të vazhdojë.

Paraprakisht, qeveria amerikaneka kërkuar që Qeveria e Serbisë të tërheqë ushtrinë e saj, e cila me sa duket ishte e vendosur në kufirin me Kosovën. "Ne po shohim një prani të madhe ushtarake serbe përgjatë kufirit me Kosovën," tha zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare John Kirby. Kjo përfshin "një dislokim të paprecedentë të artilerisë, tankeve dhe njësive të mekanizuara të këmbësorisë serbe." Kirby e përshkroi zhvillimin si "shumë destabilizues".

Vučiq: "Serbia nuk dëshiron luftë"

Ushtarët serbë Fotografi: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Fundjavën e kaluar, rreth 30 persona të armatosur dhe të maskuar hapën zjarr ndaj policëve të Kosovës në një fshat jo larg kufirit me Serbinë. Sipas njoftimeve të policisë, nga shkëmbimi i zjarrit kanë mbetur të vrarë një polic dhe tre sulmues.

Sipas informacioneve të agjencisë gjermane dpa, qeveria e Kosovës akuzon ushtrinë serbe se po përparon nga tre drejtime të ndryshme. Kjo i shërben "agresionit të mundshëm ushtarak kundër Republikës së Kosovës”, thuhet në njoftimin e qeverisë, transmeton dpa.

Presidenti serb Aleksandar Vuçiq megjithatë në një intervistë për "Financial Times" mohoi se vendi i tij po planifikon një aksion ushtarak. Ai tha se do të urdhërojë ushtrinë të tërhiqet, sepse përshkallëzimi do të ishte "kontraproduktiv" në përpjekjet e Serbisë për anëtarësim në BE. "Serbia nuk do luftë," i tha ai gazetës.

Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq Fotografi: Armend Nimani/AFP

Lideri i AfD-a takohet me politikanët serbë

Stabiliteti ekonomik dhe politik i Ballkanit Perëndimor është në interesin e Gjermanisë. Natyrisht, fokusi është në konfliktin në Kosovë, i cili është ndezur sërish për momentin – shkruan kreu i AfD-së, Tino Chrupala në faqen e tij në Facebook. Për këtë arsye ai ka udhëtuar për në Beograd, ku në tri ditët e fundit ka takuar përfaqësues të shumtë të ekonomisë, deputetë serbë, komisionerin për Kosovën (Milan Raviq) dhe ministrin e Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Daçiq.

Qëllimi i këtyre takimeve ishte, siç shkruan ai, "informimi i detajuar rreth opinioneve dhe mundësive për një zgjidhje të hershme të konfliktit". "Si rezultat u theksua se dëshira për normalizimin e marrëdhënieve është në plan të parë. Në bisedime ajo që do të përfshinte rajonin e Kosovës në kuadër të Republikës së Serbisë u vlerësua si zgjidhje e qëndrueshme. Në të njëjtën kohë, qytetarëve të të gjitha kombësive duhet t'u garantohet mbështetje dhe siguri".

I pyetur nga agjencia dpa nëse ky ishte edhe vlerësimi i tij, kreu i AfD tha se "ky ishte qëndrimi i serbëve". Ai vetë nuk ka bërë asnjë propozim, raporton dpa.