Qeveria gjermane hodhi poshtë me forcë deklaratat e ish-kryeministrit britanik Johnson për politikën gjermane në Ukrainë. Zëdhënësi i qeverisë Hebestreit tha se Johnson ka pasur gjithmonë marrëdhënien e tij me të vërtetën. Nuk është ndryshe në këtë rast, shtoi ai.

Zëdhënësi i qeverisë Steffen Hebestreit argumentoi kundër pretendimit, duke thënë: "Ne e dimë se ish-kryeministri shumë zbavitës ka pasur gjithmonë një raport të vetin me të vërtetën - edhe në këtë rast nuk është ndryshe". Kancelari Olaf Scholz (SPD) dhe qeveria federale në tërësi vendosen për furnizime thelbësore me armë Ukrainës, kjo është arsyeja pse "faktet flasin kundër kësaj insinuate".

Johnsoni është akuzuar vazhdimisht se ka gënjyer gjatë karrierës së tij si gazetar, ligjvënës dhe kryeministër. Anëtarët e partisë së tij e detyruan atë të jepte dorëheqjen në korrik.

Stacioni amerikan CNN Portugal citoi Johnson të hënën të thoshte se "pikëpamja gjermane ishte në një moment se nëse ky (sulmi rus) do të ndodhte, gjë e cila do të ishte katastrofë, do të ishte më mirë që gjithçka të përfundonte shpejt dhe që Ukraina të hiqte dorë". CNN raportoi se Johnsoni pretendoi se Gjermania kishte "të gjitha llojet e arsyeve të forta ekonomike" për këtë qëndrim.

Johnson kritikoi edhe Francën dhe Italinë për qëndrimin para luftës

Johnsoni fajësoi veç Gjermanisë edhe Francën dhe Italinë për vlerësimin e gabuar të situatës ushtarake para 24 shkurtit. Qëndrimi i vendeve perëndimore ishte shumë i ndryshëm përpara se Moska të pushtonte Ukrainën, tha politikani konservator në një intervistë.

Franca e mohonte mundësinë e një pushtimi rus të Ukrainës. Johnson kritikoi gjithashtu qëndrimin fillimisht hezitues të Italisë nën kryeministrin Draghi, për shkak të varësisë italiane nga energjia ruse.

Nga ana tjetër, Boris Johnsoni përshëndeti reagimin e shpejtë të Evropës ndaj pushtimit rus. BE veproi në një mënyrë të bashkuar dhe të shkëlqyer, tha ai. Sanksionet janë të rënda. Gjermanët, francezët dhe italianët e kuptuan se nuk kishte zgjidhje tjetër. Ne nuk mund të negociojmë me presidentin rus.