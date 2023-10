Përse nuk flenë mjaftueshëm japonezët?

Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies së Japonisë i ka bërë thirrje publikut që të flejë më gjatë dhe më mirë, pasi dy raporte të fundit përcaktuan, se japonezët nuk po flenë mjaftueshëm.

Dhe ekspertët theksojnë semungesa e gjumit është shkaku kryesor i shumë sëmundjeve, ankesave për shëndetin mendor dhe produktivitetit të dobët në vendin e punës.

Autoritetet publikuan listën e udhëzimeve për sasinë e duhur të gjumit në fillim të tetorit (2023) dhe do të nxjerrin një raport të plotë deri në fund të vitit. Lëvizja u nxit pjesërisht nga një studim i kryer në vitin 2021 nga Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim që tregoi se japonezët flenë mesatarisht shtatë orë e 22 minuta në natë. Kjo ishte sasia më e vogël e gjumit nga 33 kombet e përfshira në studim.

Në Japoni, 37.5% e meshkujve dhe 40.6% e femrave flenë mesatarisht më pak se gjashtë orë në natë. Fotografi: Behrouz Mehri/AFP/Getty Images

Një raport i veçantë tregoi rezultate edhe më alarmante, studiuesit nga Universiteti Kombëtar i Singaporit dhe kompania finlandeze e teknologjisë shëndetësore Oura Health Oy përcaktuan se japonezët mesatarisht flenë vetëm 6.1 orë në natë, më pak se subjektet e testimit nga ndonjë prej 34 vendeve të tjera.

Ministria japoneze e Shëndetësisë tani po rekomandon që të rriturit të marrin një minimum prej gjashtë orësh, fëmijët e shkollave të mesme dhe të nivelit të ulët të marrin nga tetë deri në 10 orë dhe fëmijët e shkollave fillore të qëndrojnë në shtrat nga nëntë deri në 12 orë. Fëmijët nga mosha tre deri në pesë vjeç kanë nevojë për 10 deri në 13 orë gjumë, tha ministria, ndërsa foshnjat nën moshën dy vjeç duhet të kenë 11 deri në 14 orë.

Pse japonezët nuk flenë mjaftueshëm?

Rekomandimet e ministrisë janë një hap në drejtimin e duhur, sipas Dr Masashi Yanagisawa, drejtor i Institutit Ndërkombëtar për Mjekësinë Integruese të Gjumit në Universitetin e Tsukuba. Megjithatë, udhëzimet nuk identifikonin shkakun e mungesës së gjumit në shumicën e japonezëve ose nuk propozuan ndonjë ilaç për t'i ndihmuar njerëzit të flenë më gjatë dhe më mirë.

"Ka pasur spekulime për arsyet pse njerëzit në Japoni flenë më pak, por nuk ka një përgjigje përfundimtare, shkencore”, tha ai për DW. "Teoria ime është se ajo është e lidhur me vlerat themelore të Japonisë dhe etikën e punës, ndoshta e përmbledhur më së miri në frazën, "koha është shumë e vlefshme për t'u shpenzuar duke fjetur".

Japonezët filluan të kalonin më shumë kohë duke punuar në vitet 1950, kur ekonomia po rritej në mënyrë vrullshme dhe kombi po tërhiqej së bashku për të rindërtuar pas viteve shkatërruese të luftës. Yanagisawa e përshkruan periudhën si "një gjendje manie kombëtare" pasi njerëzit punonin shumë dhe shpërbleheshin mirë.

Ana e kundërt e këtij obsesioni me punën, megjithatë, ishte se njerëzit flinin më pak. Dhe kjo ishte dhe është ende e dëmshme për shëndetin e tyre.

"Ka lidhje të qarta midis mungesës së gjumit dhe një rreziku më të madh të depresionit, sëmundjeve kardiovaskulare, disa lloje kanceri, dëmtimit të sistemit imunitar dhe një sërë infeksionesh," tha Yanagisawa. "Dhe kjo mund të çojë gjithashtu në një paaftësi për të kontrolluar emocionet dhe disponimin, që do të thotë se njerëzit bëhen të zemëruar, të irrituar, të stresuar dhe të paaftë për të kontrolluar veten."

Ndryshimi themelor është 'absolutisht i nevojshëm'

Ironikisht, studimet tregojnë se më pak gjumë po ndikon gjithashtu në aftësitë e njerëzve në vendin e punës, me punonjësit e lodhur më pak efikas dhe duke bërë më shumë gabime, duke u shkaktuar kompanive probleme dhe humbje financiare.

"Unë mendoj se qeveria ka të drejtë të shqetësohet për këtë problem, sepse edhe unë jam i shqetësuar," tha Yanagisawa.

"Sipas mendimit tim, një ndryshim thelbësor në mentalitetin e njerëzve është absolutisht i nevojshëm," tha ai. "Njerëzit duhet të lenë mënjanë tetë orë çdo ditë për gjumin si një kohë thelbësore që nuk mund të preket. Pastaj ata duhet të rregullojnë gjithçka tjetër rreth kësaj: punën, familjen, kënaqësitë e argëtimin."

Eksperti i gjumit thotë se ai është i inkurajuar nga tendneca në rritje i dremitjes në vendin e punës ose "inemuri" në Japoni, i cili i lejon punonjësit të flenë në zyrë për të rimbushur bateritë e tyre për pjesën tjetër të ditës së punës.

Dremitje në zyrë me një jastëk për mbështetjen e qafës në karriken e zyrës dhe për mbulimin e veshëve dhe të fytyrës Fotografi: Chinafotopress/Maxppp/dpa/picture alliance

Duke u mbështetur në këtë trend, një sërë kompanish japoneze po prezantojnë produkte të dizajnuara për të lehtësuar gjumin e përsosur.

Në gusht, Koyoju Plywood Corp, me bazë në Hokkaido, vendosi dy prototipe për gjumë, të quajtur Giraffenap, në një kafene në lagjen Harajuku të Tokios. Giraffenap kanë jastëkë dhe platforma të dizajnuara për të mbështetur në mënyrë ergonomike kokën, fundin, këmbët dhe këmbët e një personi për një sy gjumë 20-minutësh.

Jastëk në vendin e punës

Më vete, një kompani me seli në Osaka e quajtur Atex zhvilloi së fundmi "Gogo no Makura", i cili përkthehet si "jastëk i pasdites" dhe përbëhet nga një mbështetëse koke e mbushur me një vrimë në qendër. Përdoruesit pritet të vendosin jastëkun në tavolinat e tyre të punës dhe të mbështesin kokën në jastëk për të fjetur.

"Mungesa e gjumit është një problem shumë serioz për japonezët dhe tani po bëhet gjithnjë e më e pranueshme për të bërë një gjumë të shkurtër në zyrë”, tha Michihiro Fukano, drejtor i kompanisë.

Kompania është gjithashtu e lumtur t'i lejojë punonjësit e saj të dremisin në punë ndërsa përdorin produktin e tyre, tha Fukano por vuri në dukje se ai nuk përdor vetë një "jastëk pasdite".

"Unë jam me fat. "Nuk e kam kurrë problem me gjumin dhe kam prirjen të fle shumë, kështu që mund ta kaloj ditën pa gjumë”.