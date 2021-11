Protesta për klimën

Në Gjermani, lëvizja "#FridaysForFuture" është shumë e fuqishme - aktivistët e lidhin angazhimin e kaq shumë nxënëseve me mendimin se politika gjermane bën shumë pak për çështjet e klimës.

Në Gjermani e në të gjithë botën nxënësit protestojnë për klimën. Logjika e grevave të shkollës është pak a shumë: nuk të sjell gjë që të mësosh për një të ardhme, e cila që sot është e rrezikuar në mënyrë masive nga klima. Kjo ka të bëjë me suedezen 16 vjeçare Greta Thunberg, e cila që prej më shumë se gjysmë viti proteston në Stokholm, me një pankartë të famshme me mbishkrimin "Skolstrejk för klimatet"