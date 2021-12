Priti Patel - Krahu i djathtë i Borisit

Tabloidi britanik “The Sun” njihet për tituj të shkurtër dhe të thukët. Tituj të gjatë gjen rrallë. I tillë ishte ai i së dielës (28.11) i artikullit të shkruar nga ministrja e Brendshme: "E kuptoj frustrimin tuaj, por nuk ka shkop magjik për të zgjidhur krizën e migracionit". Ky titull tregon se sa e madhe është nevoja për sqarim. Sekretarja britanike e Punëve të Brendshme, Priti Patel, po merr si shkas udhëtimet e rrezikshme të migrantëve në Kanalin e la Manshit për të promovuar rregullat e reja të imigracionit.



“Plani i ri i saj për Imigracionin”, i prezantuar në pranverë, synon të ndihmojë në ndarjen e “azilkërkuesve të vërtetë” nga “imigrantët ekonomikë", nëpërmjet procedurave më të shpejta, shkruan Patel në artikullin e saj në numrin e së dielës në “Sun”. "Nëse imigrantët nuk do të supozonin se do të lejoheshin të qëndronin në Mbretërinë e Bashkuar, ata nuk do të rrezikonin jetën e tyre dhe nuk do t'u paguanin kriminelëve mijëra paundë për të ardhur këtu." Aktivistët e të drejtave të njeriut protestuan duke argumentuar se mënyra e hyrjes nuk duhet të zvogëlojë mundësinë e një procedure azili.

Ministri i Brendshëm i Francës Gerald Darmanin me homologen e tij britanike Priti Patel për të biseduar për refugjatët që kapërcejnë ilegalisht Kanalin e la Manshit.





Por ministrja e Brendshme, e cila njihet si përfaqësuese e linjës së ashpër, promovon në mënyrë të palëkundur planin e saj: "Askush nuk ka përse të ikë nga Franca për të qenë i sigurt", tha ajo disa ditë më parë në parlamentin britanik. Plani i saj është që refugjatët të kthehen që në kufi. Sindikata PCS, në të cilën janë organizuar shumë roje kufitare britanike, mund t'i bashkohet së shpejti një procesi gjyqësor të organizatave në mbrojtje të refugjatëve. Nuk do të ishte beteja e parë që i del përpara luftarakes Priti Patel.



Bijë imigrantësh dhe konservatore

Prindërit e Patelit i përkisnin pakicës indiane, që u shpërngul në Ugandë (Afrika Lindore) gjatë kohës së kolonializmit. Pak para dëbimit të shumë indianëve nga diktatori Idi Amin në vitin 1972, çifti u zhvendos në Britaninë e Madhe. Në të njëjtin vit lindi edhe Priti Patel. Në vitet e saj të hershme, shkruan The New European, Patel shpesh tregonte se si arriti t'i bashkohej Partisë Konservatore në moshën 18-vjeçare si bijë punëtorësh dhe imigrantësh. Ajo përmendte edhe kryeministren legjendare Margaret Thatcher, e cila sikurse Patel, ishte vajza e një shitësi.



Prejardhja e saj tani rrallë përmendet në opinion. Në një debat parlamentar në qershor 2020, kur në Britaninë e Madhe dolën në rrugë protestues, shumica me ngjyrë, për të ngritur zërin kundër racizmit pas vrasjes së George Floyd, deputetja e laburistëve, Florence Eshalomi, e ftoi Patelin ta pranonte ekzistencën e pabarazisë racore, duke i kujtuar fyerjet raciste që duhej të duronte kur ishte fëmijë.



Metallica dhe Margaret Thatcher



49-vjeçarja tashmë është pjesë e qeverisë konservatore të Boris Johnsonit. Në fillim të karrierës së saj politike përshkruhej si ekzotike: "Nëse çelësi i suksesit do të ishte që të mos dukesh dhe të mos dëgjohesh si konservator, atëherë Priti Patel mund ta shpëtonte partinë," shkruante Daily Telegraph në Londër në vitin 2001, kur Tony Blair sapo u rizgjodh nga laburistët, ndërsa konservatorët ishin në një krizë lidershipi. Ajo asnjëherë nuk e ka parë veten si deputete, shkruan gazeta, deri kur u frustrua nga kriza e partisë e mendoi: “Dreqin ta hajë, epo dikush duhet ta bëjë”.

Margaret Thatcher, kryeministrja e Britanisë nga viti 1979 deri në 1990, është idhulli i Priti Patel





Artikulli përshkruan foton e një 30-vjeçareje, e cila nga njëra anë dëgjon "Metallica"-n me zë të lartë dhe në universitet shoqërohet dhe kalon mbrëmjet me të majtët - por nga ana tjetër është në gjendje të shprehë shumë qartë atë që përfaqëson politikisht: "Liritë individuale që heqin qeverinë nga supet e njerëzve, më pak taksa, më shumë liri zgjedhjeje në arsim dhe shëndetësi, qeverisje të forta vendore".



Patel i prezantoi bindjet e saj hollësisht në memorandumin e vitit 2012 "Britannia Unchained", i cili shpesh përshkruhet si një version më modern dhe radikal i vizionit politik të Margaret Thatcher. Vlen të përmendet se kush kontribuoi në të përveç Patelit: Kwasi Kwarteng tani është ministër i Ekonomisë, Dominic Raab, ministër i Erejtësisë, Liz Truss tani ministre e Jashtme dhe bashkautori i fundit, Chris Skidmore, ishte gjithashtu në kabinetin e Boris Johnsonit deri në vitin 2020, kur tha se punëtorët britanikë ishin "ndër përtacët më të mëdhenj në botë” – ndërsa lëvdoi “frymën e fortë konkurruese” në Kinën komuniste.

Priti Patel u ngrit më shpejt se disa nga bashkautorët e saj: Në vitin e fundit të tij në në detyrë, David Cameron e solli atë në kabinet, si Ministre të Punës. Patel promovoi Brexit-in dhe në vitin 2016 u bë Ministre për Zhvillimin Ndërkombëtar nën kryeministren e re Theresa May. Në atë periudhë lindën idetë britanike për ta përshtatur ndihmën e zhvillimit me interesat kombëtare. Ajo u detyrua të jepte dorëheqje nga posti si ministre në vitin 2017, pasi u bë e ditur se ishte takuar me zyrtarë izraelitë, gjatë pushimeve, pa u marrë vesh paraprakisht me qeverinë. Dy vjet më vonë ajo u kthye në tryezën e kabinetit nën Boris Johnson - si Sekretare e Brendshme.

Në atë kohë ajo ra në sy me deklarata të bujshme se kriminelët duhet "të ndiejnë tekstualisht frikë dhe tmerr, vetëm nëse u shkon ndër mend të bëjnë krime". Dikur ajo bënte thirrje për dënimin me vdekje si barrierë për parandalimin e krimeve - një pozicion nga i cili ndërkohë është distancuar.

Aksion për shpëtimin e migrantëve që vijnë me barka nga Franca, 24 nëntor 2021, Dungeness, Britania e Madhe

Që kur mori detyrën si Ministre e Brendshme, ajo është marrë thuajse edhe me çështjen e migracionit: Në tetor 2019 u zbuluan trupat e 39 emigrantëve vietnamezë, të cilët u gjendën të vdekur në një kamion në qarkun jugor anglez, Essex. që është edhe zona elektorale e Patelit. Si rezultat, Britania e Madhe, së bashku me Francën, rriti monitorimin e kamionëve që kalonin Kanalin e la Manshit dhe mori pjesë në sistemet e sigurisë kufitare në hyrje të Eurotunelit në Calais. Në artikullin e shkruar për "The Sun", Patel konstatonte: "Për ironi, ishte suksesi ynë në mbylljen e rrugës së kamionëve që bëri që bandat monstruoze të kalonin te varkat".

Pas aksidentit me anije me 27 të vdekur në fund të nëntorit, Patel tregoi se mund të imagjinonte tragjedi edhe më të këqija në Kanalin e La Manshit në dimrin e ardhshëm.