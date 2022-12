Presidenti amerikan Joe Biden nënshkroi ligjin për martesat e të njëjtit seks

Disa mijëra njerëz ishin mbledhur jashtë Shtëpisë së Bardhë në Uashington, kryeqyteti amerikan, dhe po festonin kur presidenti Joe Biden vuri nënshkrimin e tij në ligjin "Respekt për martesën".

"Sot është një ditë e mirë," tha Biden-i në një ceremoni në lëndinën jugore të Shtëpisë së Bardhë përpara shumë të ftuarve. "Sot, Amerika ndërmerr një hap jashtëzakonisht të rëndësishëm drejt barazisë, lirisë dhe drejtësisë, jo vetëm për disa, por për të gjithë."

Falë këtij ligji, Shtetet e Bashkuara po bëhen gjithnjë e më shumë një komb në të cilin "mirësia, dinjiteti dhe dashuria njihen, nderohen dhe mbrohen”, vazhdoi demokrati përpara se të nënshkruante ligjin me titull "Respect for Marriage Act”: "Respekt për aktin e martesës".

Atmosferën muzikore të aktivitetit e pasuroi ndër të tjera ylli i muzikës pop Cyndi Lauper me këngën e saj "True Colours”. Titulli i vitit 1986, i cili fillimisht ishte një këngë deklarate dashurie për një person të trishtuar dhe të dëshpëruar, me kalimin e kohës është bërë gjithnjë e më shumë himn i skenës homoseksuale.

Cyndi Lauper dhe kitaristi i saj Alex Nolan luajnë hitin e tyre True Colors para Shtëpisë së Bardhë.

Prandaj, Cyndi Lauper vlerësoi ligjin që mbron martesat mes të njëjtit seks: "Tani ne mund të duam kë duam, gjë që mund të duket e çuditshme," tha ajo, duke falënderuar Presidentin Biden. Njerëzit tani mund të flenë të qetë.

Biden-i - mbështetës i martesave të të njëjtit seks

Vetë Biden-i tha: "Ky ligj dhe dashuria që mbron e mposht urrejtjen në të gjitha format e saj". Në fjalimin e tij, Biden i kushtoi vëmendjen edhe një episodi të një dekade më parë që "e futi në shumë telashe": Në atë kohë, kur ai ishte ende nënpresident, ai kishte shkaktuar një sensacion duke folur hapur në favor të të njëjtit seks.

Ai nuk ka absolutisht asnjë problem me faktin se "burrat që martohen me burra, gratë që martohen me gra dhe burrat heteroseksualë që martohen me gra kanë saktësisht të njëjtat të drejta", tha katoliku i zjarrtë gjatë një interviste televizive në vitin 2012. Pyetja e vetme, sipas tij, është: "Kë do dhe a do të jesh besnik ndaj personit që do?"

Deklaratat e Biden-it erdhën si një bombë në atë kohë, pasi presidenti Barack Obama, i cili atëherë po përgatitej të kandidonte për një mandat të dytë, nuk kishte dalë ende publikisht në favor të martesës së të njëjtit seks dhe ishte ende duke kërkuar strategjinë më të mirë për të miratuar për këtë çështje të ndjeshme politikisht. Deklaratat në dukje të paqarta në intervistë ushtronin presion mbi Obamën që të pozicionohek- dhe menjëherë më pas ai gjithashtu doli në favor të martesës së të njëjtit seks në një intervistë.

Pas hyrjes në Shtëpinë e Bardhë, Biden bëri histori duke emëruar për herë të parë një burrë homoseksual në postin e ministrit, në personin e Pete Buttigieg, përgjegjës për portofolin e transportit.

Gëzim jashtë Shtëpisë së Bardhë

Ligji, një moment historik për të drejta të barabarta

Lista e të ftuarve të Shtëpisë së Bardhë për ceremoninë e nënshkrimit të projektligjit përfshinte Judy Kasen-Windsor, e veja e aktivistit LGBTQ+ Edie Windsor dhe Matthew Haynes, bashkëpronar i "Club Q" të Colorado Springs, ku pesë persona u vranë në një të shtëna masive në nëntor. LGBTQ+ u referohet homoseksualëve, lezbikeve dhe transeksualëve, ndër të tjera.

Kongresi amerikan e miratoi ligjin javën e kaluar. Konsiderohet si një hap i rëndësishëm në luftën kundër diskriminimit. Në fakt, martesat e të njëjtit seks legalizohen me vendim të Gjykatës së Lartë. Por pas vendimeve të fundit të Gjykatës së Lartë, duke përfshirë ndërprerjen e shtatzënisë, demokratët amerikanë janë mobilizuar për mbrojtjen e ligjit federal.

Në Dhomën e Përfaqësuesve, 258 deputetë votuan për "Ligjin për respektimin e martesës”, 169 kundër. Prandaj ligji mori edhe votat e republikanëve. Në fund të nëntorit, teksti i ligjit i hartuar nga të dyja palët gjatë negociatave të gjata kishte kaluar tashmë pengesën vendimtare në Senat me 61 vota kundër 36.

Dy të tretat e amerikanëve mbështesin martesat e të njëjtit seks

Ligji zëvendëson Ligjin e Mbrojtjes së Martesave të vitit 1996. Ky ligj, i nënshkruar nga presidenti i atëhershëm Bill Clinton, e përkufizonte martesën në nivel federal si bashkim i një burri dhe një gruaje. Ai i lejonte shtetet të mos njihnin martesat e të njëjtit seks të lidhura në shtete të tjera. "Ligji i respektimit të martesës” tani i detyron 50 shtetet federale për njohje reciproke.

Në mesin e popullsisë amerikane, një shumicë e madhe - më shumë se 70% sipas një sondazhi të kryer këtë verë - e mbështet martesën e të njëjtit seks. E drejta fetare, megjithatë, kundërshton me vendosmëri martesën e të njëjtit seks.

