Popullsia në Gjermani në nivel rekord

Asnjëherë më parë Gjermania nuk ka pasur kaq shumë banorë. Popullsia në vitiin 2022 është rritur me 1,3 %, një rritje e ndjeshme kjo, ka bërë të ditur Zyra Federale e Statistikavë në Gjermani. Sipas saj në fund të vitit 2022 në Gjermani jetonin 84,4 milionë banorë.

Sipas të dhënave të rritja e popullsisë lidhet qartë me shtimin e migracionit. Në vitin 2022 erdhën në Gjermani rreth 1,5 milionë banorë, katër herë më shumë se në vitin 2021. Një pjesë e madhe janë qytetarë nga Ukraina.

Mbi 12 milionë qytetarë me prejardhje të huaj në Gjermani

Në tërësi në fund të vitit 2022 jetonin në këtë vend rreth 72 milionë gjermanë dhe 12,3 nënshtetas me prejardhje të huaj. Me 1,34 milionë vetë janë nënshtetasit me origjinë turke ata që përbëjnë grupin më të madh të qytetarëve gjermane me prejardhje të huaj. Pas tyre renditen ukrainasit, 1,05 milionë vetë dhe ata sirianë, 883.000 vetë. Për shkak të luftës në Ukrainë është gjashtëfishuar numri i ukrainaseve dhe ukrainasve që jetojnë në Gjermani.

Mbështetje për refugjatët nga Ukraina në stacionin kryesor të trenit në Berlin Fotografi: Jens Krick/Flashpic/dpa/picture alliance

Edhe numri i të huajve në popullsinë e përgjithshme është rritur nga 13,1% në 14,6%. Numri i qytetarëve me nënshtetësi të huaj është rritur në një kohë që numri i gjermanëve është ulur. Një zhvillim tjetër: Në vitin 2022 në Gjermani kanë ndërruar jetë më shumë persona se sa kanë lindur. Në përgjithësi ka pasur 327.000 më shumë raste vdekjeje se lindjeje. Në vitin 2021 kjo shifër ishte 228.000.

la/ag