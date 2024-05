Polonia do të investojë miliarda për "Mburojën Lindore"

Pas më shumë se dy vitesh luftë në Ukrainën fqinjë Polonia ndihet gjithnjë e më e kërcënuar nga Rusia. Prandaj Varshava planifikon të përforcojë kufijtë me Rusinë dhe Bjellorusinë.

Programi "Mburoja Lindore" është operacioni më i madh për përforcimin e kufirit lindor të Polonisë dhe në të njëjtën kohë edhe krahun lindor të NATO-s që nga viti 1945, tha ministri i Mbrojtjes, Vadislav Kosiniak-Kamysz në Varshavë. Polonia, dëshiron të investojë miliarda për fortifikimin e kufirit të saj lindor për t'u mbrojtur nga sulmet e mundshme. Me këtë program Polonia reagon ndaj agresionit rus dhe luftës në Ukrainë, që po vazhdon prej më shumë se dy vjetësh.

Fortifikime dhe mbrotje nga sulmet me dronë

Polonia planifikon ngritjen e fortifikimeve dhe vendosjen e pengesave të llojeve të ndryshme në kufi, por edhe instalimin e sistemeve moderne për mbikëqyrjen e trafikut ajror në çdo parametër dhe në çdo lartësi, - tha ministri polak i Mbrojtjes.

Polonia merr masa fortifikuese dhe vendos pengesa në kufirin me Bjellorusinë Fotografi: DW

Në sistemin mbrojtës një rol vendimtar do të luajnë pajisjet dhe impiantet për mbrotjen nga sulmet me dronë, sqaroi shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Polake, Vieslav Kukula.

"Ne kemi 700 kilometra kufi për të siguruar, 400 kilometra prej të cilëve janë me Bjellorusinë,” tha zëvendësministri i Mbrojtjes Cezary Tomczyk. Kufiri i Polonisë është edhe kufi i jashtëm i BE-së. Zbatimi i masave fortifikuese pritet të fillojë këtë vit.

Kufi i jashtëm i BE-së

Fortifikimi i kufirit pritet të kushtojë 2.3 miliardë euro. Polonia llogarit që për këtë projekt të marrë edhe ndihma nga BE-ja. "BE-ja duhet të shpenzojë më shumë për mbrojtjen, nëse dëshiron të mbetet zonë paqeje dhe zhvillimi”, tha ministri polak i Mbrojtjes Kosiniak-Kamysk.

Polonia planifikon edhe instalimin e sistemeve moderne për mbikëqyrjen e trafikut ajror Fotografi: Ales Petrowitsch/DW

Sistemi pritet të bëhet gjithashtu pjesë e një strukture mbrojtëse rajonale që do të krijohet së bashku me vendet baltike anëtare të NATO-s, Lituaninë, Letoninë dhe Estoninë.

Polonia kufizohet me Ukrainën si dhe meBjellorusinë autoritare, e cila është aleate e Moskës. Në verilindje Polonia kufizohet gjithashtu me enklavën ruse të Kaliningradit. Për shkak të mbështetjes së saj për Ukrainën, Polonia shihet nga Kremlini si armike.