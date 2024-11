Po shuhet ëndrra e rritjes së mirëqenies në Europë?

Në një mjedis ndërkombëtar gjithnjë e më të ashpër po shtohen rreziqet për sistemin financiar të eurozonës, paralajmëron

Banka Qendrore Europiane. Sipas një raporti të saj, Banka Qendrore Europiane është mjaft e shqetësuar për stabilitetin financiar të eurozonës në kohë të rritjes së dobët ekonomike aty dhe shtimit të konflikteve në tregtinë botërore. Në raportin gjashtëmujor të zhvillimeve në eurozonë të Bankës Qendrore Europiane konstatohet, se rritja ekonomike në eurozonë është mjaft e brishtë, në të njëjtën kohë që pasiguritë gjeopolitike po ndikojnë negativisht.

Shtim i tensioneve në tregtinë botërore

Por ky nuk është shqetësimi i vetëm për paralajmërimin e BQE. "Krahas rreziqeve gjeopolitike dhe politike po shtohen edhe tensionet në tregtinë botërore, gjë që e rrit rrezikun e ngjarjeve ekstreme", deklaroi Zëvendëspresidenti i Bankës Qendrore Europiane, Luis de Guindos, të mërkurën (20.11), sipas agjencisë Reuters. Sipas de Guindos kjo e errëson perspektivën e stabilitetit financiar në eurozonë.

Ekspertët e ekonomisë në Europë i kanë drejtuar me shqetësim sytë drejt SHBA, ku pritet të vijë në pushtet për herë të dytë fituesi i zgjedhjeve presidenciale,Donald Trump. Paralajmërimet që ka bërë Trump në fushatën zgjedhore për vendosje doganash me pasojë ashpërsimin e konflikteve tregtare do ta godisnin ashpër eurozonën. Vërtet, sipas vlerësimit të Bankës Qendrore Europiane, tregjet financiare deri tani janë treguar rezistente, por së fundmi janë shtuar turbulencat në bursa. Po ashtu problemet buxhetore të disa vendeve dhe ngecja e rritjes ekonomike shtojnë shqetësimet e tregjeve financiare për aftësinë e vendeve në shlyerjen e borxheve. Sipërmarrjet vazhdojnë të rëndohen nga kosto të larta kredie dhe mungesë perspektive për rritje ekonomike. Vështirësitë mund të shtohen për sipërmarrjet e vogla e të mesme dhe për familjet, nëse ekonomia do të vazhdojë të dobësohet.

Tregjet e imobiljeve të biznesit në krizë

Por për Bankën Qendrore Europiane faktor shqetësues janë edhe tregjet imobiliare. Ndërkohë që çmimet e imobiljeve për banim janë stabilizuar, mbetet ende në vështirësi tregu i imobiljeve të firmave e kompanive për shkak të "home-office", punës nga shtëpia. Humbjet e këtij tregu, sipas BQE mund të rriten në të ardhmen.

