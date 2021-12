Bota

Pekini shpreson për vazhdimësi nën kancelarin Scholz

Në një bisedë telefonike me kancelarin Scholz, presidenti kinez Xi Jinping bëri thirrje për ruajtjen e kursit aktual. Ai shpreson se do të jetë kancelari që do t'i përcaktojë marrëdhëniet dypalëshe.