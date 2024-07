Gjermani: Gjithnjë e më shumë incidente islamike në shkolla

Kërcënime me bomba, njoftime për sulme, fyerje antisemite dhe një atmosferë e ndezur: Pasojat e konfliktit të Lindjes së Mesme ndjehen edhe në shkollat ​​gjermane. Një sondazh i platformës kërkimore Vollbild të shërbimit publik gjerman SWR, i kryer në Ministritë e Brendshme dhe të Arsimit në lande, tregon se në Gjermani vihet re një radikalizim i dukshëm i nxënësve si dhe një rritje e numrit të incidenteve ekstremiste në shkolla. Por edhe se gjithnjë e më shumë raportohet për një atmosferë të tensionuar në klasa. Kështu, Ministria e Arsimit e Hessenit raporton një rritje të ndjeshme: Që nga viti 2018, janë regjistruar 15 incidente me motive islamike në shkolla, nga të cilat 14 në vitin 2023. Nga këto, 11 raste ishin të lidhura "në kohë dhe tematikë" me sulmin terrorist të Hamasit në Izrael. Gjashtë raporte u referohen kërcënimeve anonime me bomba në shkollat ​​në Hessen. Megjithatë, numri i incidenteve në vitin 2024 është ulur sërish në krahasim me vitin 2023.

"Atmosferë më e tensionuar dhe e nxehtë"

Ministria e Arsimit e në Renania Palatinate bëri të ditur se nuk mund të anashkalohet fakti që atmosfera është "më e tensionuar dhe më e nxehtë” sesa ka qenë. Edhe pse nuk ka rritje të incidenteve, ka pasur kërcënime individuale për të sulmuar shkollat, në kontekstin e konfliktit në Lindjen e Mesme. Schleswig-Holstein vëren një "rritje të lehtë të aktiviteteve të motivuara nga islamistët që shfaqen në shkolla". Landet e tjera raportojnë raste individuale të radikalizimit.

Mësues dhe punonjës socialë vërejnë çdo ditë shtimin e ndjeshmërisë së të rinjve ndaj ideve islamike Fotografi: Staphanie Pilick/dpa/picture alliance

Ministria e Brendshme e Brandenburgut shkruan se "konflikti në Lindjen e Mesme do të vazhdojë të jetë shkak mobilizimi dhe një lloj katalizatori...” Njëkohësisht, duket se ka edhe dallime mes landeve. Berlini thekson se situata në shkolla fillimisht ishte "e tensionuar”, por tani është qetësuar sërish – "sipas rrethanave”. Disa lande nuk iu përgjigjën pyetjes së gazetarëve ose deklaruan se nuk regjistrojnë incidente islamike në shkolla.

Haldenwang: Konflikti në Lindjen e Mesme si një "katalizator"

Të dhënat aktuale nga Zyra Federale kundër Kriminalitetit tregojnë se 7 tetori 2023 dhe kundërsulmi izraelit në Gaza patën një ndikim të fortë në Gjermani: Pas kësaj, në vitin 2023 u regjistruan 4.368 krime me sfond antisemitik. Më shumë se gjysma pasuan sulmin e 7 tetorit ndaj Izraelit nga Hamasi dhe luftën pasuese në Gaza. Për krahasim, në vitin 2022, BKA regjistroi vetëm 61 krime të tilla. Kjo është më shumë se një rritje shtatëdhjetëfish. Presidenti i Zyrës Federale të Gjermanisë për Mbrojtjen e Rendit Kushtetues, Thomas Haldenwang, vëren një zhvillim të ngjashëm dhe thotë: "Konflikti në Lindjen e Mesme veproi si një katalizator për antisemitizmin në Gjermani".

Në Gjermani vihet re një radikalizim i dukshëm i nxënësve si dhe një rritje e numrit të incidenteve ekstremiste në shkolla Fotografi: imagebroker/IMAGO

Mësuesit dhe punonjësit socialë vërejnë çdo ditë ndjeshmërinë e të rinjve ndaj ideve islamike. Kështu disa studentë, për shembull, e quajtën Hamasin një "lëvizje për liri" ose kërkuan klasa të ndara për djemtë dhe vajzat.

Një ish-mësuese nga Renania Veriore-Vestfalia raporton për përvojat e saj me nxënësit e radikalizuar: "Sipas mendimit të tyre, vajzat dhe djemtë duhet të kenë mësime të ndara, dhe ata gjithashtu mendojnë se mësimet e notit nuk janë të mira për vajzat". Nga një moshë e caktuar, vajzat duhet të rrinë në shtëpi dhe të përgatiten për rolin e gruas – këto ishin deklaratat e nxënësve.” Madje njëra, shton kjo mësuese, nuk pranoi të fliste me një nxënës tjetër, duke shpjeguar: "Unë nuk flas me të, ai është i krishterë”.

Shai Hoffmann është një punonjës social dhe aktivist. Që prej 7 tetorit, së bashku me një koleg palestinez, ai ka vizituar shkollat ​​për të folur me nxënësit për emocionet e tyre, të cilat shkaktohen nga konflikti në Lindjen e Mesme. "Ne në fakt po përpiqemi të shuajmë një zjarr të madh me një zjarrfikës të vogël”, thotë Hoffmann. Mësuesit shpesh janë të mbingarkuar nga situata dhe rrallëherë janë në gjendje të mbështesin nxënësit në situata të tilla të jashtëzakonshme.

Ndikuesit islamikë përdorin turmën

Krahas emocionalizimit të fortë për shkak të konfliktit në Lindjen e Mesme, të cilin Hoffmann e vëren te studentët, hulumtimi i Vollbild tregon gjithashtu, se ekziston një rrezik i madh nga predikuesit dhe ndikuesit islamikë. Ky është zhvillimi i situatës, të cilën Shërbimi për Mbrojtjen e Rendit Kushtetues po e ndjek me shqetësim: "Rreziku i mundshëm që paraqesin influencuesit islamikë për të rinjtë, të cilët janë aktivë në rrjetet sociale, është i madh”, thotë Martin Horbach, kreu i departamentit për islamizmin në Shërbimin për Mbrojtjen e Rendit Kushtetues të Baden-Württemberg.

Oldenburg, 05.04.2024, sulm ndaj sinagogës Fotografi: Hauke-Christian Dittrich/dpa/picture alliance

Drejtori i Zyrës për Mbrojtjen e Kushtetutës në Berlin, Michael Fischer, gjithashtu vë në dukje nivelin e ri të rrezikut nga grupet islamike: "Ajo që është e re tani është fokusi dhe shtrirja që këto grupe mund të arrijnë. Dhe e gjithë kjo është drejtpërdrejt e lidhur me konfliktin në Lindjen e Mesme dhe ngjarjet pas sulmit të tmerrshëm nga Hamasi ndaj Izraelit më 7 tetor të vitit të kaluar”.

Se sa potencialisht e rrezikshme është kjo, tregon një eksperiment i kryer nga studiuesi i ekstremizmit Navid Wali nga "Violence Prevention Network" së bashku me platformën kërkimore Vollbild. Ajo tregon qartë se sa shpejt një i mitur, i cili është i interesuar për çështje fetare, islame, bie në kontakt me përmbajtje radikale islamike në aplikacione të tilla si TikTok.

"Kontakti i parë, natyrisht, nuk kalon kurrë përmes përmbajtjes ekstremiste, por përmes ofertave teologjike, të cilat në pamje të parë duken joproblematike dhe të padëmshme”, thotë Wali. Por pas vetëm pak minutash, shfaqet një video tutorial lutjesh në dukje i padëmshëm, në të cilin studiuesi i ekstremizmit Wali njeh një aktor të njohur nga skena salafiste.

Aktorët islamikë synojnë rininë

Kjo nuk është rastësi, sepse ndikuesit islamikë po përdorin me vetëdije konfliktin e Lindjes së Mesme për të drejtuar propagandën radikale te të rinjtë. Edhe grupi "Muslim Interaktiv", i cili ndiqet nga Shërbimi për Mbrojtjen e Rendit Kushtetues, në demonstratat e pranverës në Hamburg kërkonte kalifat. Në internet shfaqet me video propagandistike, që të kujtojnë videoklipe. "Janë këto elemente pop dhe hip-hop, ajo mënyra shumë e kapshme, e përshtatur me gjuhën e rinisë”, thotë studiuesi i ekstremizmit. Wali ankohet se shkollave u mungon ky lloj shkrim-leximi mediatik: "Ajo që duhet të jetë, për shembull, së bashku me njerëzit që kanë më shumë përvojë në pedagogjinë e medias, t'i rishikoni ato video (...) dhe t'i diskutoni në mënyrë kritike si dhe t'i diskutoni ato së bashku."

"Demokracia duhet të mësohet vazhdimisht"

Landet gjermane deklarojnë në sondazhin e Vollbild se e marrin seriozisht çështjen e edukimit mediatik në shkolla. Mosmarrëveshjet ekzistojnë vetëm rreth çështjes nëse nevojitet një lëndë e veçantë shkollore, e cila merret me shkrim-leximin mediatik. Ndërsa Hessen planifikon ta konsolidojë këtë si një lëndë të veçantë, Ministria e Arsimit e Saksonisë e konsideron atë "jopraktike".

Sekretarja e Shtetit në Ministrinë e Arsimit të Baden-Württemberg, Sandra Boser (B'90/Greens), e sheh luftën kundër radikalizimit të të rinjve si detyrë për të gjithë shoqërinë. Shkolla luan një rol kyç, por ajo nuk mund t'i zgjidhë të gjitha problemet vetvetiu: "Shkolla sigurisht që nuk mund të bëjë gjithçka. Shoqatat tona luajnë një rol po aq të rëndësishëm sa shkolla, si dhe shtëpia e prindërve. Sepse demokracia duhet të mësohet vazhdimisht."

wdr