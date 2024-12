Pas sulmit në Magdeburg seancë e posaçme në Bundestag

23/12/2024 23 Dhjetor 2024

Pas sulmit me automjet me 5 viktima në Magdeburg, po diskutohen dështime të mundshme të autoriteteve gjermane. Edhe Bundestagu do të merret me sulmin një ditë para Natës së Vitit të Ri.