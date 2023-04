Panairi i Hanoverit: Industria kërkon kushte më të mira

Industria gjermane dëshiron të vazhdojë tregtinë me Kinën. "Të diversifikojmë nuk do të thotë të shkëputemi nga Kina, por të reduktojmë dhe kapërcejmë në mënyrë ideale varësitë e njëanshme”, tha presidenti i Federatës së Industrisë Gjermane (BDI), Siegfried Russwurm të hënën në panairin më të madh industrial në botë, panairin e Hanoverit. Vendi partner i këtij viti është Indonezia. "Kina është dhe do të mbetet një treg kryesor për sipërmarrjet gjermane." Ekziston një konsensus mjaft i gjerë se industria dhe ekonomia gjermane kanë nevojë për Kinën. Ajo që është shqetësuese është mbështetja për materialet dhe komponentët kritikë. "Kjo nuk është diçka që mund të ndryshojë brenda një viti”.

Industria gjermane humbet pjesë në tregun botëror

Në panairin industrial, Russwurm paralajmëroi për humbjet e Gjermanisë në konkurrencën globale. "Dinamika ekonomike e vendit tonë aktualisht është ende shumë e dobët”. Shoqata e tij pret një rritje prej dy për qind të eksporteve në vitin 2023. Kjo është sigurisht dy herë më shumë se parashikimi i BDI në fillim të vitit, por rritje më e ulët se në 2021 dhe 2022. Tregtia botërore do të rritet këtë vit me 2.5 për qind, më shumë sesa eksportet "Made in Germany". "Edhe një herë ne po humbasim pjesë në tregun global, sepse tregtia botërore po rritet më shpejt se eksportet tona - konkurrueshmëria e Gjermanisë po dobësohet." Prodhimi në industrinë e prodhimit pritet të rritet me rreth një për qind në vitin 2023, pas rënies me gjysmë për qind në vitin 2022.

Kancelari Scholz (në mes) dhe presidenti indonezian Widodo (majtas) gjatë vizitës në Panairin e Hanoverit. Indonezia është shteti partner. Fotografi: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Edhe sipërmarrjet e mesme investojnë më shumë jashtë vendit

"Për të investuar më shumë, industria që dëshiron të investojë masivisht ka nevojë për ulje të burokracisë, ulje të ndjeshme të taksave dhe furnizim të besueshëm dhe të përballueshëm me energji”, nënvizoi presidenti i BDI-së. Çmimi i lartë i energjisë elektrike industriale duhet të kthehet urgjentisht në një nivel konkurrues evropian, shtoi ai. Sipërmarrjet gjermane bëjnë investime të konsiderueshme jashtë Gjermanisë. Kjo nuk vlen vetëm për ato shumëkombëshe, por edhe për shumë sipërmarrje të mesme. Bizneset familjare gjithashtu thanë se diferenca në kostot e energjisë ishte shumë e madhe.

Ndërtuesit gjermanë të makinave paraqesin një tablo të përzierë. Kështu, këto sipërmarrje arritën një rritje të prodhimit prej 3.2 për qind në dy muajt e parë të vitit 2023, sipas Shoqatës Gjermane të Ndërtuesve të Makinave dhe Fabrikave (VDMA). Deri në vitin 2022, prodhuesit e makinerive "Made in Germany" shënuan një rritje prej 0.5 për qind. Shoqata, megjithatë, konfirmoi parashikimin e saj se pret një rënie prej dy për qind për vitin aktual. "Përmirësimi i lehtë aktual i mjedisit ekonomik do të ndikojë me vonesë vetëm në marrjen e porosive dhe në qarkullimin e degës”, deklaroi Karl Haeusgen, President i VDMA.

Stenda e kompanisë teknologjike Festo në Hannover: bioreaktor për kultivimin e algave Fotografi: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar - problem i madh

Fakti që pengesat në zinxhirët e furnizimit janë zbutur ndjeshëm është një pikë pozitive. Ky sektor, i përbërë kryesisht nga SME-të, por që gjithashtu përfshin kompani të tilla si Thyssenkrupp dhe Siemens, është një shtyllë e ekonomisë gjermane. Në fund të vitit të kaluar, në këto sipwrmarrje ishin të punësuar 1018 milionë persona, një rritje prej 1,1 për qind krahasuar me një vit më parë. "Shumë kompani deshën të punësonin edhe më shumë punonjës, por ato janë frenuar nga pengesat në tregun e punës,” tha Haeusgen. Sipas anketës aktuale, mungesa e fuqisë punëtore është sfida më e madhe në këtë sektor. Sipas këtij sondazhi, pesë për qind e pozicioneve të specialistëve nuk janë plotësuar në një periudhë gjashtëmujore. Llogaritur në bazë të një milion punonjësve, kjo do të përfaqësonte rreth 50.000 vende pune.

Industria elektrike dhe digjitale kanë lajme pozitive. Pas rritjeve në fillim të vitit, kjo industri i ka rishikuar duke i rritur parashikimet e saj për vitin në tërësi. Prodhimi aktual real u rrit me gjashtë për qind në dy muajt e parë të vitit, siç njoftoi shoqata tregtare ZVEI në panairin e Hanoverit. Për vitin në tërësi pritet një rritje prej një deri në dy për qind. Deri tani, sipërmarrjet kishin llogaritur një rritje zero. Bizneset kanë përfituar nga megatrendet e elektrifikimit dhe digjitalizimit. Për herë të parë në një çerek shekulli, kjo degë në Gjermani ka më shumë se 900.000 punonjës. Në total numri është rreth 902.000 punonjës.

aud/hb(rtr)