Nigeria dhe Gjermania me marrëveshje për gazin e energjinë

22/11/2023 22 Nëntor 2023

Nigeria do të furnizojë Gjermaninë me dy për qind të gazit natyror të lëngshëm në një marrëveshjeje historike për energjinë të nënshkruar. Berlini do të nxisë investimet në teknologjitë e ripërtëritshme në Nigeri.