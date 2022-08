Ngrohja globale: Kur është e logjikshme mbjellja e pemëve?

Raporti i OKB-së për klimën: Ngrohja globale me 1,5 gradë arrihet që në 2030-n

Toka po ngrohet me shpejt se parashikohej, paralajmërojnë shkencëtarët. Nëse zhvillimet aktuale vazhdojnë planeti Tokë do të arrijë që në vitet 2030 nivelin e ngrohjes me 1,5 gradë krahasuar me periudhën paraindustriale.