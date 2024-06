Në Gjermani nis ndërtimi i terminalit të parë tokësor LNG

Fillimi zyrtar i punës u shënua të premten (28.06.) me një hapje të parë simbolike. Konsorciumi Hanseatic Energy Hub, me seli në Hamburg, është përgjegjës për projektin në Stade. Sipas këtij të fundit, ndërtimi pritet të kushtojë rreth një miliardë euro. Terminali do të jetë në gjendje të importojë LNG, gaz natyror sintetik dhe biometan të lëngshëm nga viti 2027.

Terminali në Stade do të importojë edhe amoniak

Terminali i fiksuar në tokë për LNG do të ndërtohet nga kompania spanjolle Técnicas Reunidas dhe partnerët e saj. Operacioni do të kryhet nga operatori spanjoll i rrjetit Enagás. Sipas të dhënave të kompanisë, kapaciteti i përgjithshëm i objektit është 13.3 miliardë metra kub gaz natyror në vit. Operimi me LNG është miratuar deri në fund të vitit 2043. Më vonë duhet të vijë amoniaku, "si një burim energjie neutral ndaj CO2 dhe me bazë hidrogjeni".

Deri në fillimin e vënies në punë të këtij terminali tokësor gaz natyror të lëngshëm do të importojë një terminal lundrues. Anija speciale "Energos Force", e angazhuar nga qeveria federale, mbërriti në mes të marsit. Operatori i terminalit planifikon të mbarojë cisternën e parë LNG gjatë gjysmës së dytë të këtij viti

Shoqata për mbrojtjen e mjedisit sheh shkelje të objektivave të klimës

Lënda e parë LNG konsiderohet problematike, përsa i përket politikës klimatike, për shkak të ngarkesës së CO2 përmes transportit dhe djegies. Kritikët theksojnë më tej se rritja e importeve po rrit industrinë e diskutueshme të LNG dhe fracking në SHBA. Federata Gjermane për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Natyrës (BUND), e mbështetur nga shoqata Ndihma Gjermane për Ambjentin (DUH), paraqiti një padi marsin e kaluar kundër terminalit LNG. Ndërtimi do të ishte në kundërshtim me ligjin e klimës të miratuar nga parlamenti i landit, i cili përcakton neutralitet ndaj gazit serrë për Saksoninë e Poshtme deri në vitin 2040.

Fotografi: Jens Koehler/IMAGO

Republika Çeke siguron kapacitet në terminalin LNG

"Jam shumë i lumtur që po tregohet, veçanërisht në fushën e furnizimit me energji, se Gjermania tashmë mund të lëvizë shpejt, ne vetëm duhet ta bëjmë këtë," tha Kryeministri i Saksonisë së Ulët, Stephan Weil (SPD). Jozef Síkela, Ministër i Industrisë dhe Tregtisë i Republikës Çeke, mori pjesë gjithashtu në ceremoninë e vënies së themeleve në Stade. Republika Çeke kishte siguruar kapacitet në terminalin e ardhshëm Stade LNG. Grupi pjesërisht shtetëror i energjisë CEZ ka rënë dakord me qeverinë për një përdorim vjetor prej dy miliardë metrash kub. Kjo korrespondon me më shumë se një të katërtën e konsumit aktual vjetor në Republikën Çeke. Në këtë mënyrë garantohet siguria energjetike e Republikës Çeke, e cila në të kaluarën varej pothuajse tërësisht nga gazi rus, u bë e ditur.

Janë planifikuar edhe dy terminale të tjerë tokësorë

Përveç Stades, terminalet tokësore janë planifikuar gjithashtu në Wilhelmshaven dhe Brunsbüttel (landi Schleswig-Holstein). Ndërtimi në Wilhelmshaven pritet të fillojë në vitin 2026. Ministria Federale e Çështjeve Ekonomike vlerëson se terminali do të vihet në punë në mesin e vitit 2028. Për ndërtimin në Brunsbüttel, masat përgatitore si punimet tokësore kanë nisur që nga marsi. Pajisja pritet të vihet në shërbim të rregullt në fillim të vitit 2027.