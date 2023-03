FOKUS

Motoçiklisti i famshëm ndihmon fëmijët e sëmurë me kancer

Vanni Odderan, një nga motoçiklistët më të njohur e gjen edhe tek pavionët e spitaleve për të shëtitur me fëmijët e sëmurë me kancer apo me njerëzit me kufizime fizike. Një studim tani provon se terapia e tij me motor ka efekte pozitive tek pacientët.