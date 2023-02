Mirësevini në faqet e reja të DW.com!

Ky version beta është faza e parë e produktit përfundimtar - ende jo i kompletuar tërësisht, por mjaft i plotësuar, kështu që mendojmë se do ta shijoni. Në gjuhën angleze, ruse, ukrainase, portugeze, turke dhe në gjuhë të tjera ofertat e DW janë tashmë gati në dizajnin e ri. Tani startojmë me gjuhën shqipe. Të gjitha gjuhët e tjera të DW do të vijojnë hap pas hapi.

Me versionin beta ndryshon mënyra se si ju do të gjeni përmbajtjet dhe ofertat e DW. Në këtë mënyrë ne i bëjmë platformat tona dixhitale më të afërta për përdoruesit dhe më intuitive.

Ka rëndësi të theksohet: jo të gjitha përmbajtjet që ju njihni, janë të arritshme menjëherë dhe disa gjëra duken ndryshe nga sa jeni mësuar. Ne jemi të sigurt se faqet e reja të DW do t'ju pëlqejnë – dhe ju lutemi të na ndihmoni për t`i përshtatur faqet sa më mirë me nevojat dhe pritshmëritë tuaja.

Çfarë është e re?



Si përdorues*-ese të DW ju jeni në fokus të përpjekjeve tona.

Për këtë arsye:

- faqet tona beta janë krijuar për t`u ndjekur në pajisje celulare, smartfonë dhe tableta;

- pavarësisht nga pajisja që përdorni për t’i aksesuar, faqet beta kanë gjithmonë të njëjtin strukturim, kjo do t'ju ndihmojë të lëvizni më lehtë nëpër ofertat tona;

- të gjitha përmbajtjet do t’i gjeni të vendosura në mënyrë të barazvlefshme pranë njera-tjetrës, qofshin audio dhe video, artikuj apo galeri fotografike;

- njihuni më mirë me gazetarët tanë, që hulumtojnë për ju, shkruajnë tekste dhe prodhojnë audio dhe video.

Ndërkohë zhvillimi është në vazhdim; funksione të reja, të dobishme dhe tërheqëse janë në përgatitje e sipër! Ne shpresojmë që oferta jonë e re dixhitale do t'ju bindë.

Na e bëni të ditur mendimin tuaj – me anë të formularit beta-feedback.