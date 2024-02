Pistorius: “Nuk është koha për të zbukuruar realitetin"

Tani nuk është koha për ta zbukuruar realitetin, tha Boris Pistorius në Konferencën e Sigurisë në Mynih. Në fjalën e tij, ministri gjerman i Mbrojtjes la të kuptohet se dëshiron të shohë më shumë investime në aftësitë mbrojtëse. Ai u shpreh në mbështetje të zhdërvjelltësisë dhe nuk pranoi të shprehet për shifra specifike.

Sipas pikëpamjes së Pistorius-it, objektivi i rënë dakord midis vendeve të NATO-s për të investuar të paktën dy për qind të prodhimit të brendshëm bruto kombëtar në mbrojtje mund të duhet të rishikohet, për ta rritur: "Mund të ndodhë që ne të arrijmë tre ose edhe 3.5 për qind." Kjo varet nga ajo që ndodh në botë”. Sipas ministrit, është e rëndësishme të kesh fonde të mjaftueshme.

Pistorius mendon globalisht

Në lidhje me kohën kur të mbarojë fondi special i Bundeswehr-it, ai tha: "Nuk e di nga do t'i marrim paratë, por na duhen". Edhe pse investimet në arsim dhe infrastrukturë janë gjithashtu të nevojshme, pa siguri gjithçka është "asgjë”.

Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius Fotografi: Johannes Simon/Getty Images

Ndryshe nga paraardhësit e tij, Pistorius e përcakton rolin e tij si ministër i Mbrojtjes në terma më të gjerë dhe më globalë. Ai përfitoi nga fjalimi i tij në Mynih për t'u ofruar vendeve të të ashtuquajturit Jug Global partneritete të që përfshijnë furnizimin me armë. Ai beson se kjo është e përfytyrueshme edhe me vendet afrikane, normat ligjore dhe demokratike të të cilave jo gjithmonë i përmbushin standardet gjermane. A do të jetë e mundur kjo në një koalicion me të Gjelbërit? Pistorius mendon me zë të lartë dhe nis debate. Qasja e tij për këtë çështje mund të konsiderohet përfaqësuese e stilit të tij brenda ministrisë.

Raketa kundërajrore dhe më shumë municione për Ukrainën

Pistoriusi e mbështet ndihmën ushtarake për Ukrainën më shumë se çdo anëtar tjetër i qeverisë federale. Lufta atje vendos nëse një fuqi imperialiste mund të imponojë vullnetin e saj mbi një shtet tjetër sovran, shpjegoi ai në podiumin e Mynihut.

Në Mynih, ai shpjegoi detajet e paketës së fundit gjermane të ndihmës për Ukrainën, me vlerë rreth 1.1 miliardë euro. Ndër të tjera, Gjermania është angazhuar që këtë vit të furnizojë Ukrainën me 100 raketa të tjera kundërajrore IRIS-T dhe municion artilerie 122 mm. 18 topa të tjerë të blinduar dhe 18 obusë me rrota do të mbërrijnë përpara vitit 2027. Topat do të vijnë nga industria. Bundeswehr-i nuk e ka ende këtë lloj obusi me rrota.

Ceremonia e nënshkrimit të një dokumenti për zgjerimin e aftësive ushtarake të Ukrainës në NATO, Bruksel Fotografi: Ansgar Haase/dpa/picture alliance

Vitin e kaluar, Pistoriusi e karakterizoi veten si "fëmijë të Luftës së Ftohtë". Gjermania, tha ai atëherë, ishte dikur krahu lindor i NATO-s. Partnerët e aleancës e siguronin Gjermaninë. Tani, tha ai, është "normale që ne gjermanët të tregojmë të njëjtin solidaritet sot". Deklarata i referohej përfshirjes së Gjermanisë në krahun lindor të NATO-s, ku ushtarët e Bundeswehr-it janë vendosur si pjesë e misioneve të NATO-s.

Mais: "Nuk e kemi arritur ende objektivin"

Dalja e dytë e Pistoriusit në Konferencën e Sigurisë pothuajse përkoi me përvjetorin e dytë të " kthesës epokale". Kancelari gjerman Olaf Scholz e mbajti fjalimin përkatës më 27 shkurt 2022, tre ditë pas sulmit rus ndaj Ukrainës. Në këtë kontekst, komandanti i forcave tokësore gjermane, gjenerallejtënanti Alfons Mais, kishte shprehur keqardhjen në një postim në rrjetet sociale se "forcat e armatosura gjermane" gjendeshin "pak a shumë të zhveshura".

Në konferencën e sigurisë në Mynih, Mais bëri tani një vlerësim të përzier: "Ne kemi bërë përparim të madh, por ende nuk e kemi arritur objektivin", deklaroi kreu i ushtrisë gjermane gjatë një interviste në televizionin ARD. Strukturat, proceset dhe trajnimet janë modifikuar, blerjet janë përshpejtuar. Por megjithatë duhet durim. Fondi special për ushtrinë materializohet me nënshkrimin e kontratave. Por një nënshkrim nuk do të thotë se materiali "do të jetë të nesërmen në oborr". Industria ka nevojë për kohë për prodhim, infrastruktura duhet të ndërtohet dhe trupat duhet të trajnohen në përputhje me rrethanat.

Shërbimi ushtarak me masa

Presidenti i Bundeswehrverband, koloneli André Wüstner, beson gjithashtu se duhet të ndërmerren veprime për çështjet e ligjit të shërbimit, në mënyrë që rekrutimi dhe mbajtja e personelit, nga njëra anë, dhe krijimi i një brigade të ushtrisë në Lituani, nga ana tjetër, të mund të përparojë si qeveria federale u ka premtuar partnerëve të NATO-s.

Nga viti 2027, një njësi ushtarake operative e përbërë nga rreth 4.800 ushtarë gjermanë do të vendoset përgjithmonë në Lituani. Kjo ndodh për herë të parë në historinë gjermane. Deri tani, Gjermania shkëmbente formacione dukshëm më të vogla në Lituani çdo gjashtë muaj, sipas parimit të rotacionit.

aud (ARD/ br)