Ministri i Jashtëm rus Lavrov sheh një fazë të re në luftën në Ukrainë

Sipas ministrit të Jashtëm Sergei Lavrov, Rusia ka nisur një fazë të re të ndërhyrjes në Ukrainë. "Jam i sigurt se do të jetë një moment i rëndësishëm në të gjithë këtë operacion special," tha Lavrovi në një intervistë për kanalin televiziv India Today. Bëhet fjalë për "çlirimin e plotë të republikave Donetsk dhe Luhansk", tha Lavrov. Ai iu referua kështu republikave të shpallura nga separatistët prorusë në Ukrainën lindore dhe të cilat Rusia i ka njohur.

Edhe ministri rus i Mbrojtjes Sergei Shoigu ripohoi objektivin ushtarak të vendit të tij për të çliruar Ukrainën lindore. "Ne po zbatojmë gradualisht planin tonë për çlirimin e republikave popullore të Donjeckut dhe Luhanskut," tha ai. Në të njëjtën kohë, ai akuzoi qeverinë amerikane dhe aleatët e saj se "po e zgjasin" ndërhyrjen ushtarake me furnizimet me armë në Ukrainë. Rusia po merr hapa "për të rivendosur jetën paqësore", tha Shoigu gjatë një takimi me komandantët ushtarakë rusë të transmetuar në TV.

Automjete ruse pranë Mariupolit

Ultimatum për Uzinën e Çelikut të Mariupolit

Më parë, Rusia kishte kërkuar nga forcat e armatosura ukrainase të dorëzoheshin. Ajo u dha një ultimatum të ri njësive në qytetin e Mariupolit. Ministria ruse e Mbrojtjes u ka kërkuar të gjithë ushtarëve në vend që të "ulin menjëherë armët”, thuhet në një deklaratë. "Ne i drejtohemi të gjithë anëtarëve të ushtrisë ukrainase dhe mercenarëve të huaj: për shkak të cinizmit të autoriteteve të Kievit, iu pret një fat i palakmueshëm."

Mbrojtësve të Mariupolit "u garantohet mbijetese” nëse do të dorëzojnë armët nga mesdita. Gjatë një armëpushimi midis orës 13:00 dhe 15:00, "të gjitha njësitë e armatosura ukrainase dhe mercenarët e huaj mund të dilnin pa armë ose municion". Atëherë do të shpëtohet jeta e tyre, u tha.

Shkatërrime në Sheshin e Paqes në Mariupol

Uzina e çeliku me sa duket po sulmohet

Më parë, separatistët prorusë patën bërë të ditur se sulmi kundër fabrikës së çelikut Asovstal në qytetin port kishte filluar me ndihmën ruse. Ministria ruse e Mbrojtjes i hodhi poshtë se atje kishte gra, fëmijë dhe civilë të tjerë. Menjëherë pas kësaj, ministria tha se po jepte një tjetër shans për kapitullim për "arsye thjesht njerëzore". Qeverisë ukrainase iu bë thirrje "të përdorte arsyen dhe t'u jepte luftëtarëve udhëzimet e duhura për t'i dhënë fund këtij konfrontimi të pakuptimtë".

Ashtu si luftëtarët e tjerë të Mariupolit që u dorëzuan, ata duhet të dorëzohen si robër në Rusi, u tha. Sipas kësaj, duhet të ngrihet një linjë e qëndrueshme komunikimi ndërmjet palëve ruse dhe ukrainase. Më pas duhet të vendoset një armëpushim nga të dyja palët. Për ta bërë këtë, në uzinën e çelikut në anën ukrainase duhej të ngriheshin flamuj të bardhë.

Banorë në Mariupol

Ukraina: Rusia refuzon korridoret e shpëtimit

Ukraina e ka kritikuar Rusinë për refuzimin e kërkesave për të ngritur korridoret e shpëtimi në Mariupol, në mënyrë që banorët që kishin kërkuar strehim në uzinën e çelikut të mund të dilnin të sigurt. Sipas informacioneve ruse, në uzinën e çelikut janë vendosur rreth 2500 luftëtarë, përfshirë 400 mercenarë të huaj. Sipas mediave ukrainase, në uzinë janë edhe rreth 1000 civilë.

Lidhur me sulmin ndaj uzinës së çelikut, përfaqësuesi separatist prorus Eduard Bassurin u tha mediave shtetërore në Moskë se trupat speciale ishin formuar dhe kishin filluar punën. Ato mbështeten nga forcat ajrore dhe artileria ruse.

