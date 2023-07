Ministri gjerman i Mbrojtjes: 20 miliardë euro për municion

Ministri gjerman i Mbrojtjes Boris Pistorius planifikon të shpenzojë dhjetëra miliarda euro për blerjen e municioneve gjatë viteve të ardhshme. "Pa municion, sistemet më moderne të armëve janë të padobishme, edhe nëse janë gati për përdorim në oborr”, tha politikani i SPD për revistën "Spiegel”. Sigurimi i qëndrueshëm i predhave është për të një përparësi kryesore.

Rishikimi i porositjes së ngadaltë

"Deri në vitin 2031, ne duhet dhe duam të investojmë në mënyrë të konsiderueshme më shumë se 20 miliardë euro në municion," tha Pistorius. Sipas raportit, bëhet fjalë gjithashtu për municion artilerie për obusin e blinduar të vitit 2000, i cili përdoret gjithashtu në Ukrainë. Predhat 155 milimetra janë të pakta dhe rezervat e Forcave të Armatosura Gjermane janë gjithashtu të pakta.

Këtë vit ministri gjerman i Mbrojtjes do të shpenzojë një miliardë euro për municione. Në qershor, Bundestagu kishte miratuar disa kontrata kuadër me vlerë disa miliardë euro për artileri dhe municione tankesh. Ngadalësia e porosive i solli kritika të ashpra paraardhëses së Pistorius-it, Christine Lambrecht.

Fotografi: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/picture alliance

Pyetje u bënë gjithashtu se pse nevojat e vlerësuara prej 20 miliardë eurosh nuk ishin përfshirë tashmë në fondin special prej 100 miliardë për ushtrinë gjermane.

Prodhimi vjetor duhet të rishikohet

Ushtria gjermane kishte porositur veçanërisht nga grupi i armatimit Rheinmetall disa qindra mijëra predha artilerie, si dhe një numër të madh municionesh për tankun e betejës Leopard 2, i cili përdoret gjithashtu nga ushtria ukrainase.

Grupi i Düsseldorf-it po planifikon, sipas fjalëve të tij, një ofensivë të madhe investimi për të mbushur rezervat e zbrazëta të Forcave të Armatosura Gjermane dhe ushtrisë ukrainase. "Që nga viti i ardhshëm, ne duam të shënojmë kthesën”, tha shefi i Rheinmetall, Armin Pappberger për "Spiegel”.

"Ne do të rrisim prodhimin tonë vjetor në 600.000 njësi." Vetëm kompania e tij do të prodhojë kështu 60 për qind të miliona predhave që i duhen Ukrainës. Së shpejti pritet të nisin dërgesat e para të municioneve luftarake dhe stërvitore, me vlerë 127 milionë euro.

tgsch/dpa