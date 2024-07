Mijëra vetë protestojnë kundër turizmit masiv në Barcelonë

Turizmi po del jashtë kontrollit në shumë vende, kjo ndodh edhe në Barcelonë, ku mijëra njerëz protestuan kundër masave të pushuesve dhe pasojave të tyre.

Mijëra njerëz demonstruan në Barcelonë kundër turizmit masiv dhe ndikimit të tij në qytetin më të vizituar në Spanjë. Nën sloganin "Mjaft! Le t'i vendosim kufij turizmit", rreth 2800 protestues protestuan të shtunën (06.07.) sipas policisë.

Fotografi: Paco Freire/IMAGO/ZUMA Press Wire

Protestues në Barcelonë ankohen se mezi paguajnë qiranë

Pjesëmarrësit thirrën slogane të tilla si "Turistët të largohen nga lagjja jonë" dhe bllokuan në mënyrë simbolike tarracat e restoranteve me shirit barrierë kuq dhe të bardhë. "Shumë dyqane duhet të mbyllen dhe t'u hapin rrugë bizneseve që nuk u përgjigjen nevojave të lagjes. Njerëzit nuk mund të paguajnë më qiranë," tha protestuesi Isa Miralles, 35 vjeç. Jordi Guiu, 70 vjeç, theksoi se nuk ka asgjë kundër turizmit, por se Barcelona është aq e mbipopulluar "sa nuk ia vlen më të jetosh në qytetin tonë".

Këshilli i qytetit ndalon apartamentet turistike

Qyteti në verilindje të Spanjës, i famshëm për monumente të tilla si katedralja Sagrada Familia dhe jeta e tij e gjallë e natës, pati më shumë se dymbëdhjetë milionë vizitorë vitin e kaluar. Qiratë janë rritur me 68% në dhjetë vitet e fundit. Pesëmbëdhjetë ditë më parë, këshilli bashkiak njoftoi se duke filluar nga viti 2028 do të ndalonte lejimin e apartamenteve turistike. Në vend të kësaj, më shumë se 10.000 banesa pushimi, aktualisht në dispozicion, do të vihen në dispozicion edhe një herë për qiramarrësit e përhershëm.

Fotografi: Paco Freire/IMAGO/ZUMA Press Wire

Në muajt e fundit ka pasur edhe protesta të rëndësishme kundër turizmit masiv në rajone të tjera spanjolle si Malaga, Ishujt Baleare dhe Ishujt Kanarie. Ankesat e banorëve kanë të bëjnë ndër të tjera me tensione në tregun e pasurive të paluajtshme, të shkaktuara nga qiratë e pushimeve dhe ndotja me zhurmë dhe e mjedisit.

Sipas statistikave zyrtare, vitin e kaluar në Spanjë mbërritën 85 milionë turistë të huaj.