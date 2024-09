Megastari Taylor Swift mbështet Kamala Harris

Menjëherë pas debatit të nxehtë televiziv mes Kamala Harrisit dhe Donald Trumpit, të cilët garojnë në zgjedhjet presidenciale demokrate dhe republikane në Shtetet e Bashkuara për tetë javë, këngëtarja amerikane Taylor Swift ndërmorri një hap të fuqishëm: ajo u shpreh në favor të Kamala Harris-it. Swifti njoftoi në Instagram: "Unë do ta jap votën time për Kamala Harris-in dhe Tim Walz-in në zgjedhjet presidenciale të 2024."

Swifti shpjegoi se Harrisi "lufton për të drejta dhe kauza që besoj se kanë nevojë për një luftëtar për t'i përfaqësuar ato". Postimi u shoqërua me një foto të Swift me një mace, të firmosur me emrin e saj dhe të etiketuar "Zonja mace pa fëmijë". Kjo ka të ngjarë të jetë një referencë ndaj deklaratave të diskutueshme të zëvendëskandidatit republikan J.D. Vance. Në vitin 2021, ai deklaroi se Harris dhe demokratët e tjerë ishin "një tufë grash me mace pa fëmijë" që ishin të pakënaqura. Që atëherë ai e ka relativizuar deklaratën si një "koment sarkastik".

Swift poston me një mace në një foto në llogarinë e saj në Instagram Fotografi: Pedro Ugarte/AFP

Në fillim të marsit, Swifti u kishte bërë thirrje në Instagram afro 282 milionë ndjekësve të saj në atë kohë për t'u përfshirë në zgjedhjet paraprake amerikane të Supertë Martës. Megjithatë, fituesja 14 herë e Grammy-t me ndikim nuk rekomandoi asnjë kandidat. Në zgjedhjet e mëparshme, ajo kishte mbështetur demokratët. Në vitin 2020, ajo mbështeti Joe Biden.

Pse është kaq e rëndësishme mbështetja e Swift-it

Taylor Swift shihet si dritë vezulluese në Amerikë. 34-vjeçarja i prodhon hitet njëri pas tjetrit dhe rregullisht thyen rekorde në ceremonitë e çmimeve. Swifti ka një bazë gjigande fansash. Swift renditet e pesta në listën e Forbes për gratë më me ndikim në botë. Në një sondazh të kryer në vitin 2023, rreth 53% e të rriturve amerikanë e deklaruan veten fansa të Swift-it. Ata konsiderohen shumë besnikë.

Ashtu si artistja, shumica e fansave të saj në SHBA vijnë nga periferitë ose jetojnë në zona rurale, dhe shumë nga ndjekësit e Swift-it janë gra të reja, një grup i rëndësishëm votimi. Këngëtarja ka lindur në vitin 1989 në shtetin "e pavendosur" të Pensilvanisë, për të cilin luftohet fort në zgjedhje. Veç kësaj, mbështetja e yllit të muzikës vjen në një moment të rëndësishëm. Fushata zgjedhore është në fazën vendimtare. Zgjedhjet e 5 nëntorit janë më pak se tetë javë larg dhe votimi me postë fillon shumë më shpejt.

ag/dw