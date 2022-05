Me rastin e 9 majit: Putini justifikon ndërhyrjen në Ukrainë

Fjalimi i Putinit, më 9 maj, me rastin e fitores mbi Gjermaninë naziste, ishte pritur me padurim nga opinioni mbarëkombëtar. Por presidenti rus nuk shpalli as filllimin e "luftës së madhe" e as fundin e luftës në Ukrainë.

Gjatë fjalimit të tij me rastin e "Ditës së Fitores" në Moskë, presidenti rus, Vladimir Putin, e përshkroi sulmin ndaj Ukrainës si një hap parandalues. Perëndimi e armatosi Ukrainën dhe po planifikonte të pushtonte vendin tonë, edhe Krimenë", tha Putini para ushtarëve dhe veteranëve në Sheshin e Kuq, në Moskë. Ai tha se ndërhyrja në Ukrainë ishte bërë për të parandaluar agresionin, "Ky ishte i vetmi vendim i duhur".

Putini përkujtoi të rënët në Luftën e Dytë Botërore dhe tha se "Ne duhet të bëjmë gjithçka që të mos përsëriten tmerret e luftës”.

Presidenti rus e krahasoi "operacionin special në Donbas” me Luftën kundër nazizmit "Ju luftoni për atdheun. Që askush të mos i harrojë mësimet e nxjerra nga Lufta e Dytë Botërore”, tha ai, duke iu drejtuar ushtarëve. Në ai kujtoi të rënët dhe premtoi ndihma për familjet e tyre.

Pa përshkallëzim retorik

Nga vëzhguesit në Gjermani fjalimi i Putinit u komentua si konservator, pasi aty nuk kishte as përshkallëzim retorik. Presidenti i nismës „Eurodefence", një think tank që merret me arkitekturën e sigurisë në Evropë, tha në kanalin televiziv gjerman, NTV, se „Putini është duke e parapërgatitur popullsinë e tij për humbjet e ushtrisë ruse në Luftën e Ukrainës".

Zelenski i drejtohet Moskës

Presidenti ukrainas, Volodimir Zelenski , në një video bardhezi përpara dy ndërtesave të shkatërruara në Kiev i dërgoi Rusisë mesazhin se tani janë ushtarët e saj ata që po bëjnë krime të ngjashme me ato të nazistëve.

"Disa dekada pas Luftës së Dytë Botërore, në Ukrainë është kthyer errësira. Dhe është bërë sërish bardh e zi. Përsëri! E keqja është kthyer. Përsëri! Me uniformë ndryshe, me slogane të ndryshme, por për të njëjtin qëllim.", tha Zelenski. "Një përsëritje fanatike e këtij regjimi. Idetë, veprimet, fjalët dhe simbolet e tij. Riprodhimi i hollësishëm maniakal i mizorive dhe "alibi"-së tij", tha Zelenski duke bërë paralelizma ndërmjet luftës së Putinit dhe asaj të Hitlerit, që përfundoi 77 vjet më parë.

Ai e shoqëroi videoklipin e tij me një mesazh në twitter: "Këtë vit ne themi një tjetër "kurrë më". Ne dëgjojmë një tjetër "kurrë më". Tingëllon e dhimbshme, mizore. Pa pikëçuditëse, por me pikëpyetje. Ju thoni: kurrë më? Tregojani Ukrainës këtë.” Mesazhi përfundon me dy pasthirrma: Lavdi e përjetshme për të gjithë ata që i rezistuan nazizmit! I përjetshëm kujtimi për të gjithë ata që u vranë gjatë Luftës së Dytë Botërore!”

Ndërmjet 8 dhe 9 Majit 1945 përundoi Lufta e Dytë Botërore me kapitullimin e Gjermanisë hitleriane.Gjermania këtë ditë e feston qysh më 8 maj si Dita e Çlirimit nga Nazizmi, ndërsa ish-Bashkimi Sovjetik dhe Rusia e festojnë një ditë më pas, në ditën kur mbërriti në Moskë dokumenti i kapitullimit të Gjermanisë.

Për Rusinë kjo është "Dita e fitores" dhe festohet me një paradë pompoze, të cilën Putini e ka përdorur kohët e fundit për propagandë lufte. Kësaj here në festë mungonin përfaqësues të qeverive të huaja.

Në paradë ishte parashikuar edhe një spektakël i Flotës Ajrore Ruse, ku avionët do të formonin në qiell shkronjën "Z", që simbolizon Ushtrinë Ruse, por për shkak të motit të keq, avionët mbetën në tokë.

